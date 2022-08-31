Bandırma-Bursa Otoyolu dolu yağışı nedeniyle durma noktasına geldi

Bandırma-Bursa Otoyolu'nda trafik akışı, dolu yağışı nedeniyle durma noktasına geldi.

İHA
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:38
Bandırma-Bursa Otoyolu dolu yağışı nedeniyle durma noktasına geldi
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Bandırma-Bursa Karayolu'nda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Ani bastıran yağmur ve dolu yağışı trafik akışını olumsuz etkilerken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yurttaşların kamera ile görüntülediği o anlarda yerlerin dolu yağışı sebebiyle beyazladığı görüldü.


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