Bandırma-Bursa Otoyolu dolu yağışı nedeniyle durma noktasına geldi
Bandırma-Bursa Otoyolu'nda trafik akışı, dolu yağışı nedeniyle durma noktasına geldi.
Bandırma-Bursa Karayolu'nda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Ani bastıran yağmur ve dolu yağışı trafik akışını olumsuz etkilerken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Yurttaşların kamera ile görüntülediği o anlarda yerlerin dolu yağışı sebebiyle beyazladığı görüldü.
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