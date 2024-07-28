Bandırma-Gönen karayolunda TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Bandırma karayolu üzerinde TIR ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi hastaneye kaldırdı.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 07:42
Bandırma-Gönen karayolunda TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
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Kaza, Gönen Tuzakçı Kırsal Mahallesi civarında Bandırma karayolunda meydana geldi.

10 CBZ 20 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 47 AAS 710 plakalı TIR'a arkadan çarptı. 

Kazada otomobilde bulunan Recep Çalışkan, Erkan Çakırcalı, İdris Mandacı hayatını kaybederken Neslihan D. yaralı olarak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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