Mardin’de beton mikseri kaza yaptı
Mardin’in Nusaybin ilçesi beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak durabildi.
Kaza, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi mevki, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki demir bariyerlerine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken beton mikseri kullanılamaz hale geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlattı.
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