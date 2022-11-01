Bandırma'da geri dönüşüm atık tesisinde yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geri dönüşüm atık tesisinde yangın çıktı.

(İHA)
01 Kasım 2022 Salı, 17:56
Bandırma'da geri dönüşüm atık tesisinde yangın
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Bandırma-Balıkesir asfaltında faaliyet gösteren geri dönüşüm atık tesisinde yangın çıktı.

Yangın, Balıkesir Büyükşehir itfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.


Balıkesir bandırma Yangın

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