Bandırma’da sahildeki kayalıklar arasında ceset bulundu

Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:13

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:13

Olay yerine gelen ekipler, cesedin uzun süredir denizde kaldığını ve tanınmaz hale geldiğini belirledi. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İlk incelemelerde intihar ihtimali üzerinde durulsa da, farklı ihtimallerin de değerlendirilebilmesi adına tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma Sahil Güvenlik ve Polis ekipleri tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.