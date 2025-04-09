Şanlıurfa'da neler oluyor: Kanalda 1 gün arayla ikinci ceset!

Şanlıurfa’da dün bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin ardından bugün de kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da neler oluyor: Kanalda 1 gün arayla ikinci ceset!
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İHA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:43

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nden geçen sulama kanalında yaşandı. Kanalın kenarında yürüyen vatandaşlar, suyun içerisinde bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Arama ve Kurtarma (ŞUAK) ekibi sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, sudaki cesedi çıkarttı. Olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

BİR CESET DAHA BULUNMUŞTU

Öte yandan dün de aynı kanalın Tepedibi kırsal Mahallesi mevkiinde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunmuştu. Ekipler, her iki cesedin sırrını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #ceset #Şanlıurfa #Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

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