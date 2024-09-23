Bandırma’da yola hatalı çıkan araç kazaya sebebiyet verdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:19

Güncelleme: 23.09.2024 - 10:19

Feci kaza, Bandırma 100. Yıl Mahallesi Nato Caddesi’nde meydana geldi. 61 OF 1786 plakalı aracın sürücüsü G.M., iddiaya göre caddeye hatalı bir şekilde çıkıp şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen 10 ANV 574 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Hafif ticari araç sürücüsü S.T. ve yolcu Bulut Demircan ağır yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

61 OF 1786 plakalı araçta sıkışan sürücü G.M. ise, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ancak kazada yaralanan yolculardan Bulut Demircan (36), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demircan’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ağır yaralanan G.M. ve S.T.’nin tedavileri yoğun bakımda devam ederken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.