Hulusi Akar kimdir? Hulusi Akar çuval olayı nedir? Hulusi Akar kaç yaşında?

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:50

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programıyle birlikte tekrar konuşulmaya başlanan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar oldukça merak edilen isimlerden. Peki, Hulusi Akar kimdir? Hulusi Akar çuval olayı nedir? Hulusi Akar evli mi, kaç yaşında?

HULUSİ AKAR KİMDİR?

Hulusi Akar 12 Mart 1952'de Kayseri'de doğmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29.Genelkurmay Başkanı'dır.

İlk ve ortaöğrenimini Kayseri'de tamamladı. Lise eğitimine Kayseri Lisesi'nde başladı fakat bir öğretmene "hakaret ettiği" iddiasıyla okuldan uzaklaştırıldı. Bundan dolayı, Kayseri Sümer Lisesi'ne geçen Akar, lise eğitimini orada tamamladı. Önce Kara Harp Okulu'nu ardından Piyade Okulu'nu bitirdi. 1985'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden, 1987'de Birleşik Devletler Silahlı Kurmay Koleji'nden mezun oldu. Öğretim üyeliği, plan subaylığı, özel kalem müdürlüğü gibi birçok görevde çalıştı.

Akar, 2011 yılında orgeneral rütbesine terfi etti. Orgeneral rütbesi ile 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı görevini yürüttü. 2013 yılı Ağustos ayından itibaren olmak üzere Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. TSK bünyesinde; Cevdet Sunay'dan sonra ordu komutanlığı yapmadan Kara Kuvvetleri Komutanı olan ikinci kişidir.

HULUSİ AKAR ÇUVAL OLAYI NEDİR?

Hulusi Akar'ın yaşadığı 2 çuval vakası vardır. Bunlardan ilki 15 Temmuz’da darbe girişimi esnasında Genelkurmay Başkanı olarak bulunduğu karargahta rehin alınmış, kafasına darbeciler tarafından çuval geçirilmiştir.

İkinci olay ise Akar'a 2015 yılında 'çuvalcı general' tarafından takılan madalyadır.

Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Hulusi Akar temaslarda bulunmak üzere 2015 yılında Amerika'da bulunmuştu. Ziyaret sırasında Hulusi Akar, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno'dan liyakat madalyası aldı. Hulusi Akar’a liyakat madalyasını takan Raymond Odierno, 4 Temmuz 2003’de Süleymaniye’de Türk askerinin başına çuval geçiren birliğin komutanıydı. Odierno’ya bağlı ABD askerleri, Irak Süleymaniye’de, Özel Kuvvetler mensubu 11 Türk subayını, başlarına çuval geçirip, 60 saat süreyle gözaltına almıştı.

HULUSİ AKAR EVLİ Mİ, KAÇ YAŞINDA?

Diyetisyen Şule Akar ile evli olup iki çocuk babasıdır. Akar, 70 yaşındadır.