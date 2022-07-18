Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu filmi oyuncuları kimler?
2016 yapımı aksiyon filmi Suçlu, televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Orjinal adı "Criminal" olan filmin başrolünde Kevin Costner yer alıyor. Peki, Suçlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...
2016 yılında gösterime giren Suçlu filmi yönetmen koltuğunda Ariel Vromen otururken filmin senaryosunu ise Douglas S. Cook ve David Weisberg yazmıştır. Bu akşam ekranlarda izleyicisi ile buluşacak aksiyon gerilim filminin yönetmeni ve oyuncuları ise oldukça merak ediliyor. Peki Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu filmi ne zaman çekildi? İşte filme dair merak edilenler...
SUÇLU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Tehlikeli bir bilgisayar korsanını suç üstü yakalamak üzere görevlendirilen Cıa Ajanı Bill Pope (Rya Renolds) bir akşam üstü gizemli şekilde ölü bulunur. Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip olan ajanın yetenekleri ve bilgileri deneysel bir yöntem sayesinde bir suçlu olan Jericho Stewart'a yani (Kevin Costner) aktarılır. Fakat ajanın özel anıları ve duyguları işin içine girince Stewart zamanla değişmeye başlar.
SUÇLU FİLMİNE DAİR GÖRÜŞLER NELER?
Rotten Tomatoes'ta film, 138 incelemeye göre ortalama puanla %30 onay puanına sahip. Sitedeki seyirci puanı %47'yken, Metacritic sitesinde filmin 27 eleştirmene göre 100 üzerinden 36 eleştirmen puanı ve 10 üzerinden 7.6 seyirci puanı var.
SUÇLU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
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Kevin Costner - Jerico Stewart
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Ryan Reynolds - Bill Pope
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Gal Gadot - Jillian 'Jill' Pope
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Gary Oldman - Quaker Wells
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Tommy Lee Jones - Dr. Micah Franks
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Alice Eve - Marta Lynch
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Michael Pitt -Jan Strook diğer adıyla Hollandalı
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Jordi Mollà - Xavier Heimdahl
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Antje Traue - Elsa Mueller
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Scott Adkins - Pete Greensleeves
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Amaury Nolasco - Esteban Ruiza
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Colin Somon - Hapishane müdürü
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Robert Davi - Amiral Lance
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Richard Reid - James Osborne
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Natalie Burn - Shoo Shoo
SUÇLU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri 4 Eylül 2014'te Londra'da başladı. 2016 yılında ise gösterime girdi.
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