Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu filmi oyuncuları kimler?

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:48

2016 yılında gösterime giren Suçlu filmi yönetmen koltuğunda Ariel Vromen otururken filmin senaryosunu ise Douglas S. Cook ve David Weisberg yazmıştır. Bu akşam ekranlarda izleyicisi ile buluşacak aksiyon gerilim filminin yönetmeni ve oyuncuları ise oldukça merak ediliyor. Peki Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu filmi ne zaman çekildi? İşte filme dair merak edilenler...

SUÇLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tehlikeli bir bilgisayar korsanını suç üstü yakalamak üzere görevlendirilen Cıa Ajanı Bill Pope (Rya Renolds) bir akşam üstü gizemli şekilde ölü bulunur. Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip olan ajanın yetenekleri ve bilgileri deneysel bir yöntem sayesinde bir suçlu olan Jericho Stewart'a yani (Kevin Costner) aktarılır. Fakat ajanın özel anıları ve duyguları işin içine girince Stewart zamanla değişmeye başlar.

SUÇLU FİLMİNE DAİR GÖRÜŞLER NELER?

Rotten Tomatoes'ta film, 138 incelemeye göre ortalama puanla %30 onay puanına sahip. Sitedeki seyirci puanı %47'yken, Metacritic sitesinde filmin 27 eleştirmene göre 100 üzerinden 36 eleştirmen puanı ve 10 üzerinden 7.6 seyirci puanı var.

SUÇLU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kevin Costner - Jerico Stewart

Ryan Reynolds - Bill Pope

Gal Gadot - Jillian 'Jill' Pope

Gary Oldman - Quaker Wells

Tommy Lee Jones - Dr. Micah Franks

Alice Eve - Marta Lynch

Michael Pitt -Jan Strook diğer adıyla Hollandalı

Jordi Mollà - Xavier Heimdahl

Antje Traue - Elsa Mueller

Scott Adkins - Pete Greensleeves

Amaury Nolasco - Esteban Ruiza

Colin Somon - Hapishane müdürü

Robert Davi - Amiral Lance

Richard Reid - James Osborne

Natalie Burn - Shoo Shoo

SUÇLU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 4 Eylül 2014'te Londra'da başladı. 2016 yılında ise gösterime girdi.