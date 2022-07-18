Cübbeli Ahmet kimdir? Cübbeli Ahmet'in kaç eşi var? Cübbeli Ahmet hapis yattı mı? Cübbeli Ahmet hangi cemaatten?

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:36

'İsmailağa cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından başlayıp, giderek büyüyen 'post' kavgasında son olarak Saadettin Ustaosmanoğlu, 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye 'kasetlerini patlatırız' diyerek meydan okudu. Sosyal medyada gündem yaratan polemiğin ardından Cübbeli Ahmet'in İsmailağa cemaati ile ilişkisi ve hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Cübbeli Ahmet kimdir? Cübbeli Ahmet'in kaç eşi var? Cübbeli Ahmet hapis yattı mı? Cübbeli Ahmet hangi tarikat?

CÜBBELİ AHMET KİMDİR?

Halk arasında 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 27 Şubat 1965 yılında İstanbul'un Fatih semtinde doğmuştur. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa cemiyeti'nin önde gelenlerindendir.

Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır. Özellikle İstanbul dışındaki mekânlarda vermiş olduğu vaazlara kalabalıklar toplanıyor.

Çocukluk yaşlarında cübbeye ilgi duyması ve giymesinden dolayı adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya başlandı. Nakşibendi tarikatı'nın İsmailağa kolu olarak bilinen dergâhta liderlik konumunda olup, geçtiğimiz günlerde vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından özel olarak eğitilen Ünlü, 11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa Camisi'nde medrese eğitimine devam etti.

İlk defa 1983 yılında 17 yaşındayken hacca giden Mahmut Ünlü, ileri derecede şeker hastası olması sebebiyle askerlik hizmetinden muaf oldu. İsmailağa Camisi'nde kurduğu ders halkalarında on sene içerisinde birçok insana ulaşarak yaşamına devam eden Ünlü, 1990'da merkezi Fatih'te olan Fatih Hak ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

Fatih Hak ve Hizmet Vakfı tarafından İstanbul'un Beykoz semtindeki 20 dönüm arazi üzerine kurulu külliyenin yapılmasına önderlik etti. Külliyeye, hazine arazisi üzerinde kaçak olarak inşa edilmesinden dolayı el konuldu ve Hazine'ye devredildi.

CÜBBELİ AHMET'İN KAÇ EŞİ VE ÇOCUĞU VARDIR?

Ahmet Mahmut Ünlü'nün resmi eşi Mine Ünlü, bir de 'resmi nikahlı olmayan' eşi Büşra Mihrimah Ünlü, olmak üzere 2 eşi, 8 çocuğu vardır.

CÜBBELİ AHMET'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NELER?

Halkı Düşmanlığa Tahrik: 1999 yılında yaptığı 17 Ağustos konuşmasından ötürü ''halkı din, mezhep ve inanç farklılığı gözeterek birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan iki yıl yedi ay üç gün hapis cezasına çarptırıldı. 13 ay hapis yattı.

Karagümrük Çetesi: 2 Ekim 2011 tarihinde Karagümrük çetesi operasyonu kapsamında fuhuş amaçlı insan ticareti, tehdit, şantaj ve mafya ile ilişki kurmak suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ünlü, tutuklulukta geçen süre ve tutuklamanın koruma tedbiri olması sebebiyle 7 Aralık 2012 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştur. 3 Mart 2016 tarihinde görülen duruşmada Ünlü, suçlamalardan beraat etmiştir.

Dini değerleri aşağılama: Ahmet Mahmut Ünlü, Şifa Ayetleri adlı eserinde erkeğin tenasül uzvu için okunacaklar başlığında, Bakara Suresi'nin 260. ayetinin bir kısmının okunduğu suyun, tenasül uzvuna serpilmesinin ve Adiyat Suresi'nin okunup cinsel uzva üflenmesinin cinsel uzvun zayıflığını gidereceğini iddia ettiği için hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Davanın görüşüldüğü duruşmada Şifa Âyetleri eserini tercüme yaptığını, kendi yorumunun bulunmadığını ve konumu gereği dînî değerleri bilerek aşağılamayacağını belirterek beraatini istemiştir. Mahkeme, eylemin kanunen suç olmadığını belirterek Ünlü'nün beraatine karar vermiştir.

CÜBBELİ AHMET GÖLCÜK DEPREMİ'NDE NE SÖYLEMİŞTİ?

Ünlü, Kocaeli’de 1999 yılında meydana gelen 7.4 şiddetindeki Marmara Depremi’nin ardından yaptığı konuşmada, “Mevlam zina yuvalarını vurdu” diyerek skandal sözler sarf etmişti. İşte o konuşma:

“Böyle zelzele mi görülmüş? İngiliz gavuru gelmiş Adapazarı’nda inceleme yapıyor. Dedi ki, ‘Biz bilim adamları böyle bir zelzele görmedik. Allah sizlere bir şeyler yapmış’ diyor. İngiliz bile anladı ki, "Allah özel bir muamele yapmış. Hiçbir yerde olmayan zelzeleyi buraya özel yapmış. Darmaduman oldu gitti.

Kim ibret alacak, kim uyanacak? Biz bunları korkutuyoruz ama azgınlıkları artıyor. Öbürü orda baldırı bacağı çıplak çıkmış. O gece neler çıktı ne oteller indi. Hep merkezlere vurdu böyle. Otellerden çırılçıplak, hepsi indi aşağıya. Çınarcık sahilleri… İzmit Adapazarı’nda fuhuş otelleri…

Türkiye’deki faiz oranının yüzde 80’i nerede? Adapazarı’nda. Mevla, depremde nereye vurdu? Faiz ve zina yuvalarını vurdu. Efendim, arada Müslümanlara bir şey olmadı mı? Eceli gelen şehit olur.

Bir köşe yazarı serseri, ‘Hadi diyor efendim, ona buna acımadın da, şu çocuklara neden acımadın?’ diyor. O çocuk büyüseydi de gâvur olsaydı, ebedi cehenneme gitseydi daha mı iyi olacaktı? Hiç olmazsa şimdi oldu doğru cennete gitti. Cesetleri çıkartıyorlar. Bakıyorlar ki kaç tane ceset çırılçıplak. İki kişi zinada yakalandılar, birbirlerinin üstünde yapışıp kaldılar”