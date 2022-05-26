Bankaların kârlılıkları artmaya devam ediyor

26 Mayıs 2022 Perşembe, 10:52

Burgan Bank, 2022 yılının ilk çeyrek dönemine ait finansal sonuçlarını duyurdu. Burgan Bank, 203 milyon TL net kâr açıkladı. Konsolide aktif büyüklüğünü 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 12,8 artırarak 47,4 milyar TL’ye yükselten bankanın, 31 Mart 2022 itibarıyla konsolide net nakdi kredileri ile finansal kiralama alacakları toplamı, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 12,9 büyüyerek 31,3 milyar TL oldu. 31 Mart 2022’de Burgan Bank’ın öz kaynakları 2,9 milyar TL’ye, katkı sermaye dahil öz kaynakları 6,5 milyar TL’ye ulaştı. Burgan Bank’ın sermaye yeterlilik oranı ise konsolide bazda yüzde 20,8; solo bazda yüzde 22,7 olarak gerçekleşerek sektör ortalamasının üzerinde seyrini sürdürdü.

“KURUMSAL VE TİCARİ KREDİLERDE BÜYÜMEMİZ SÜRÜYOR”

Burgan Bank’ın kurumsal ve ticari kredi büyümesinin bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini ifade eden Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, şunları söyledi: “2021 sonuna göre TL nakit kredilerde yüzde 30, TL gayrinakdi kredilerde yüzde 37 büyüme sağladık. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında TL nakit kredilerdeki büyümemiz yüzde 133, TL gayrinakdi kredilerde yüzde 114 oldu. 2021’de dolar bazında yüzde 30 büyüme sağladığımız dış ticaret hacminde ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 38 büyüdük. Nakit yönetimi tarafında da geçen yılın ilk çeyreğine göre bu yılın ilk çeyreğinde; ödeme çeklerinde yüzde 35, tahsil ve teminat çeklerinde yüzde 73, SGK tahsilatlarında yüzde 674, kurum tahsilatlarında ise yüzde 238 artış gerçekleştirdik.”



