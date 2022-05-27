Bankanın para transfer merkezinden 100 bin Euro'luk soygun girişimi
Bursa'da bir bankanın transfer merkezine getirilen ve içerisinde 100 bin Euro bulunan para torbasını çalmak isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalandı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, 26 Mayıs Perşembe günü saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan şüpheli, cadde üzerinde bulunan bir bankanın transfer merkezinde para sevkiyatı yapıldığı sırada hırsızlık girişiminde bulundu.
KAÇARKEN YAKALANDI
Şüpheli, banka görevlisinin araçtan alıp, merkeze taşıdığı ve içerisinde 100 bin Euro bulunan para torbasını almak istedi. Çantayı alan şüpheli, kaçmak istediği sırada özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yakalandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Şahış, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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