Bankta uyuyan kişinin telefonunu çaldı: Mağduru yanlış tarafa yönlendirdi

Olay, 3 Ağustos Pazar günü saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir kişi meydandaki bankta uyumaya başladı. O sırada yanına yaklaşan bir şüpheli, uyuyan kişinin cep telefonunu çaldı. Kısa bir süre sonra uyanan kişi, telefonunun yanında olmadığını fark edince paniğe kapıldı.

O sırada adamın yanına gelen şüpheli, mağduru yanlış tarafa yönlendirdi. Telefonu çalınan kişi, şüphelinin yönlendirdiği tarafa koşmaya başladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan çalışmalarda, kimlikleri belirlenen F.A.(20) ve M.E.(18) isimli şüpheliler aynı gün yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN 1’İ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadesi alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilmelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.A. ise 'Yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.