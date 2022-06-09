Banu Özdemir yeniden hakim karşısında: Trollerin referans alınması endişe verici!

09 Haziran 2022 Perşembe, 14:10

İzmir’de cami hoparlöründen yapılan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşarak müftülüğü göreve çağıran CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, daha önce beraat ettiği davanın üst mahkeme tarafından bozulması nedeniyle yeniden yargıç karşısına çıktı.

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve toplumda infiale sebep olma' iddialarıyla yeniden yargılanan Banu Özdemir savunmasında, paylaşımlarında herhangi bir aşağılama ifadesi olmadığını söyledi. Özdemir, sosyal medyada hedef gösterildiğini belirterek, "Müftülüğü göreve davet ettiğim paylaşımım nedeniyle asılsız itham ve iftiralarla bir karalama operasyonuna maruz kaldım. Hedef gösterildim ve özgürlüğümden alıkonuldum." ifadesini kullandı.

8 ay süren yargılamam sonucunda beraat ettiğini anımsatan Özdemir, "Beraat kararım, bazı basın organlarında ve bana karşı yazılmış öfke dolu tweetler gerekçe gösterilerek 'infialin yalnızca somut değil soyut da olabileceği' belirtilerek bozuldu. 2 yıldır hak arama özgürlüğümü zaman zaman baltalamaya çalışan girişimler olsa da hak ve hukuk mücadelemi sürdürmekteyim. Elimde Türkiye'nin dört bir yanında gelmiş yüzden fazla özür mektubu var. Burada yargılanması gereken ben değilim. Yalan haber yaparak ve trol hesaplarından beni hedef görerek bu sürece dahil olanlar yargılanmalı. Trol hesapların ve Yeni Akit gazetesi ve türevlerinin hukuki referans alınmasını, Türk adaleti adına endişe verici buluyorum." dedi.

'ÖZÜR BEKLİYORUM'

Beraatini talep eden Özdemir ifadesinde şunları söyledi:

Yalnızca beraatimi talep etmiyorum, bir özür bekliyorum. Bugüne kadar bu ülkeye faydalı bir birey olmam için beni yetiştiren, şerefiyle yaşamış ailem için, adalete inancını diri tutmak için direnen milyonlarca yurttaş için, iki yıldır dosya konulan evraklar ve kağıtlar için kesilen ağaçlar adına, her türlü baskı altında dahi aklını kiraya vermeden mesleğini şerefiyle yapan tüm kamu görevlileri adına özür bekliyorum. Hukuk ciddi iştir, gereksiz süreçlerle meşgul edilen Türk adaleti adına da özür bekliyorum.

"DİYANET TEŞEKKÜR ETSİN"

Banu Özdemir'in avukatı Yağızcan Veli, dosyada Özdemir'in yargılanması için hiç bir delil bulunmadığı belirterek, "Huzurdaki başta ceza hukukunun evrensel ilkeleri olmak üzere anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde teminat altına alınan adil yargılanma ve ifade özgürlüğü ihlali anlamındadır. Müvekkilimin paylaşımı ile Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip diyanet işleri başkanlığı cami minarelerinden ezan dışında başka yayınların yapılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemler almasını sağlamıştır. Her ne kadar afaki olarak benzer devam etse de, diyanet işlerinin bu açığı ortaya çıkmıştır, bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müvekkilime teşekkür etmesi gerekir. Yeniden beraatini talep ediyoruz." dedi.

Söz alan Av. Ebrar Özdemir ise, "Bu davada vitrine konan müvekkilimizin siyasi kimliğidir. Cumhuriyet Halk Partisi 'nin inançlara yönelik varsayımları ile oluşmuştur. CHP, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş tarihinden bu yana tüm inançların teminatı olan bir partidir." dedi.

Av. Adem Yaprak de, "Nobel ödüllü bir yazar 'Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı.' der. Bu mahkemenin adaletsizliği önleyecek gücü vardır." ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi savcısı mütalaasını hazırlamak üzere süre istedi. Duruşma 28 Haziran'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de 2020'de yılının mayıs ayında 62 caminin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ marşı çalındı. Bu olayda caminin müzik ses sistemini ele geçirenler yakalanamadı ancak konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak müftülüğü göreve çağıran CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında soruşturma başlatıldı. Özdemir gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açıldı. 2020 yılının aralık ayında görülen karar duruşmasında 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi.

Mahkeme savcısı, bu kararı istinafa taşıdı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi, 'eksik soruşturma ve inceleme olduğu' gerekçesiyle yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.