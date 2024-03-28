Banu Parlak gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak Küçükçekmece Adliyesi'nde görevli müdüre hakaretten gözaltına alındı.
Güzellik merkezi sahibi, şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat çiftinin güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlediğine dair iddiaların ardından tasmasız gezdirdiği köpeğinin komşusunun köpeğine saldırarak ölümüne neden olmasıyla gündeme gelmişti.
Gündemden düşmeyen Parlak, bugün, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili Küçükçekmece Adliyesi'ne gitti. Görevli müdüre hakaret eden Parlak'ın gözaltına alınarak nezarete konulduğu iddia edildi.
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