Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürdü

Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:19

Güncelleme: 25.03.2024 - 15:19

Edinilen bilgiye göre, olay dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bulunan lüks sitede yaşandı. Yasemin Kılıç ve annesi köpekleri Leo’yu site içerisinde gezdirdi.

Bir süre sonra eve dönen anne kız, komşuları Banu Parlak ile karşılaştı. Bu sırada Banu Parlak’ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo’ya saldırarak parçaladı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı.

Leo’yu ağır yaralayan Banu Parlak’ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç’ın da kolunu çizdi. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek öldü.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Köpeklerinin ölüm haberini alan Kılıç ailesi, komşuları Banu Parlak ile tartıştı. İddiaya göre, Banu Parlak’ın yanına çağırdığı kişiler, Kılıç ailesi mensuplarına saldırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Yaşananları gözyaşları içerisinde anlatan Yasemin Kılıç ve Emin Kılıç kardeşler, Banu Parlak’ın cezalandırılmasını istedi.

"TASMASIZ SİTEDE GEZDİRİYORDU"

"Biz Leo ile birlikte 6 kişilik mutlu bir aileydik" diyen Emin Kılıç, "Yanımızda oturan Banu Parlak’ın çok büyük bir köpeği vardı. Kendisine defalarca söylememize rağmen tasmasız şekilde sitede gezdiriyordu. Dün 4 sıralarında köpeğimize saldırdı. Yoğun bakıma yatırıldı Leo. Bu sabah ise ölüm haberini aldık. Bizim canımız gitti. Ama Banu Parlak hala gülerek bizi suçluyor" ifadelerini kullandı.

"SEN BİR KATİLSİN"

Gözlerinin önünde köpeğinin parçalanmasını seyreden Yasemin Kılıç ise, "Leo’yu dolaştırırken Banu Parlak’ın köpeğini gördük. Bahçe içerisinde tasmasız dolaşıyordu. Annem ile birlikte onunla karşılaşmamak için yolumuzu değiştirdik ancak tam içeri girerken Banu Parlak köpeği ile birlikte tasmasız şekilde çıktı. Köpek anında koşarak geldi. Leo’ya saldırdı. Köpeğin koştuğu Leo’yu parçaladığı an gözümden gitmiyor. Ben gece uyuyamadım. Hala hiçbir şey olmamış gibi güle güle bizi suçluyor. Bana saldırmaya çalıştılar. Ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Banu Parlak sen bir katlisin. Bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın" şeklinde konuştu.