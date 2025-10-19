Baraj kapakları açıldı, aile mahsur kaldı

Batman’ın Samanyolu köyü civarında piknik yapan aile, Malabadi Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla bölgede mahsur kaldı.
Anne, baba ve çocuktan oluşan aile, barajdan gelen suyun hızla yükselmesiyle nehir kıyısında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi itfaiyesi dalgıç ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar botla aileye ulaşarak, güvenli bir noktaya taşıdı. Kurtarma operasyonunun ardından ekipler, bölgede bulunan vatandaşlara nehirdeki ani su yükselmeleri konusunda uyarılarda bulundu.