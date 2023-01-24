Barajda sular çekilince evler ortaya çıktı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 10:38

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 10:51

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ovaköy’de, 1993 yılında faaliyete başlayan 36 milyon metreküp kapasiteli Kızılcapınar Barajı nedeniyle 49 yapı su altında kaldı.

İçme suyu ihtiyacını karşılamasının yanı sıra bünyesinde hidroelektrik santrali de bulunan barajın su seviyesi düşünce evlerin bazıları ortaya çıktı.

Barajdan su alınması ve yağış olmaması nedeniyle Ovaköy’de yıllar önce su altında kalan bazı evlerin büyük bölümü, bazılarının ise bacaları suyun üstünde göründü.