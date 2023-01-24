Barajda sular çekilince evler ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 36 milyon metreküp kapasiteli Kızılcapınar Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi düşünce Ovaköy'de su altında kalan 49 evden bazıları ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 10:38
Barajda sular çekilince evler ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ovaköy’de, 1993 yılında faaliyete başlayan 36 milyon metreküp kapasiteli Kızılcapınar Barajı nedeniyle 49 yapı su altında kaldı.

İçme suyu ihtiyacını karşılamasının yanı sıra bünyesinde hidroelektrik santrali de bulunan barajın su seviyesi düşünce evlerin bazıları ortaya çıktı.

Barajdan su alınması ve yağış olmaması nedeniyle Ovaköy’de yıllar önce su altında kalan bazı evlerin büyük bölümü, bazılarının ise bacaları suyun üstünde göründü.


zonguldak Baraj su ev

İlgili Haberler

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Son 10 yılın en düşük seviyesinde
Başkan Seçer’den Erdoğan'a ‘baraj’ yanıtı: DSİ ne iş yapar?

Başkan Seçer’den Erdoğan'a ‘baraj’ yanıtı: DSİ ne iş yapar?
İSKİ'den Melen Barajı için zarar tespit davası

İSKİ'den Melen Barajı için zarar tespit davası

En Çok Okunan Haberler