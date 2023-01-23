Başkan Seçer’den Erdoğan'a ‘baraj’ yanıtı: DSİ ne iş yapar?

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 14:57

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 14:57

Mersin Büyükşehir Belediyesi, atıl arazileri tarıma kazandırmak için nergis soğanı dağıtımı yapılan Pirömerli, Kaklıktaşı, Belen, Dorak, Böğrüeğri, Boztepe ve Tepetaşpınar köylerindeki üreticilerini Pirömerli köyünde düzenlediği Nergis Şenliği’nde bir araya getirdi. Şenlikte Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer nergis tarlasına girdi ve üretici kadınlarla birlikte nergis hasadı yaptı. Seçer, özellikle üretici kadınları desteklediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Biz özellikle kadın üreticilerimizi desteklemek istiyoruz. Nergis üretimine destek vermemizin nedeni de bu. Kadınlarımız çalışkandır, taşı sıksa suyunu çıkarır. Bu kadınların enerjisi boşa gitmesin, evde boş yere zamanını geçirmesin. Biz her şeyimizi kadınlarımıza borçluyuz ama onlar daha fazlasını yapmak istiyor. İşte bunu görmek, ‘Çalışayım, ben de ev ekonomisine katkı yapayım’ istiyor. ‘Çocuğum üniversitede. Kendi kazandığım paranın keyfi ile ona harçlık göndereyim’ istiyor. Onun için kadın üreticileri destekliyoruz.”

Seçer, çadırda yaşayan Yörükler için hayata geçirecekleri güneş paneli projesi kapsamında 300 aileye güneş enerjisi paneli vereceklerini de açıkladı.

"10 YIL GECİKME VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuraklığa karşı “Belediyeler baraj yapsın” açıklamasına da değinen Seçer, şunları kaydetti:

“Pamukluk Barajı 2013’te hizmete açılacaktı. 10 yıl gecikme var. Muhtarlar ‘Biz daha fazla üretim yapmak istiyoruz ama bize su lazım. Barajın göbeğindeyiz ama baraj suyundan faydalanamıyoruz’ diyor. Bu konuda asıl yetkili olan Devlet Su İşleri’nin de bu işe çözüm arayışına girmesiyle sorunu hep beraber çözeceğiz. Dün bir uyarı aldık Sayın Cumhurbaşkanı’ndan. Haklı Sayın Cumhurbaşkanı. Uçakla Toroslar’ın üzerinden geçerken bir damla kar göremedim. Kar olmayınca yazın alarm demektir, su sıkıntısı demektir. Tarsus Berdan Barajı tüm memleketi besliyor. Pamukluk Barajı 10 yıl önce açılacaktı, henüz hizmete alınmadı. 2016 yılında da Mersin Büyükşehir Belediyesi ile DSİ arasında isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi yapımına ilişkin bir protokol yapılmış ama 1 metre isale hattı yapılmamış. Bir tesisin hiçbir müştemilatı yapılmamış ama dün Cumhurbaşkanı bizi uyardı; ‘Belediyeler baraj yapsın’ dedi. Şimdi düşündüm, ben baraj yapmasına yaparım ama o zaman DSİ ne iş yapar? Eğer Pirömerli yolunu DSİ yapıyorsa, ben de o barajı yapayım. Ama bu yolu ben yapıyorum, benim görev alanım, işim bu. Gayet iyi bir uyarı ama bizim barajımız var, baraja ihtiyacımız yok. Su değerli. Dedim ki; ‘Bu isale hattını yapalım Mersin’e.’ Hem Mersin’e daha ucuz su sağlayalım hem bir kuraklık durumunda Berdan Barajı bir yandan, Pamukluk Barajı bir yandan memleketimin hiçbir su sorunu olmasın. Şu ana kadar yapılmadı.”