Barajlar alarm veriyor: İstanbul’da doluluk oranları açıklandı
İSKİ’nin verilerine göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 37’nin altına indi. Toplam doluluk oranı yüzde 36.95’ken, Pabuçdere Barajı yüzde 4.68 seviyesinde.
Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları alarm vermeye devam ediyor.
İSKİ’nin verilerine göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 37’nin altına indi. Toplam doluluk oranı yüzde 36.95’ken, Pabuçdere Barajı yüzde 4.68 seviyesinde.
Ömerli Barajı yüzde 70 doluyken, Darlık Barajı yüzde 52.93 oranında dolu. Elmalı Barajı’nın seviyesi ise yüzde 28.08, Terkos Barajı’nın da oranı yüzde 24.09.
Alibey yüzde 18.56, Büyükçekmece yüzde 17.72, Sazlıdere yüzde 20.8, Istrancalar yüzde 34.18 ve Kazandere Barajı yüzde 7.69 oranında dolu.
Uzmanlar artan sıcaklıklara bağlı olarak barajlarda buharlaşma tehlikesine dikkat çekerken, Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK açıkladı: Çift maaş alma imkanı
- Esenyurt'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- Kredi kartlarına taksit kısıtlaması
- Real Madrid'in Arda Güler planı
- Esenyurt'taki cinayette flaş gelişme
- 'Tekel bayisi' vahşetine yayın yasağı!
- İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği
- Davutoğlu’ndan ‘seçim’ itirafı
- Ünlü sanatçı kısmi felç geçirdi
- Finali nerede oynamak istediklerini açıkladı