Barajlar alarm veriyor: İstanbul’da doluluk oranları açıklandı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 10:16

Güncelleme: 01.08.2023 - 10:16

Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları alarm vermeye devam ediyor.

İSKİ’nin verilerine göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 37’nin altına indi. Toplam doluluk oranı yüzde 36.95’ken, Pabuçdere Barajı yüzde 4.68 seviyesinde.

Ömerli Barajı yüzde 70 doluyken, Darlık Barajı yüzde 52.93 oranında dolu. Elmalı Barajı’nın seviyesi ise yüzde 28.08, Terkos Barajı’nın da oranı yüzde 24.09.

Alibey yüzde 18.56, Büyükçekmece yüzde 17.72, Sazlıdere yüzde 20.8, Istrancalar yüzde 34.18 ve Kazandere Barajı yüzde 7.69 oranında dolu.

Uzmanlar artan sıcaklıklara bağlı olarak barajlarda buharlaşma tehlikesine dikkat çekerken, Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek.