Barajlar buharlaşıyor... İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı
İstanbul'da tehlike çanlarının çaldığı barajlar için uzmanlar sıcak havayla birlikte rekor seviyeye ulaşacak buharlaşmayla ilgili uyarıda bulundu. Pek, İstanbul'da barajların doluluk oranı ne kadar?
Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırırken Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 38.21 oldu. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı ise 67.74'tü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı, 350 milyon 320 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.
İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANI
27 Temmuz Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplan doluluk oranı yüzde 38.21 olarak ölçüldü.
27 TEMMUZ 2023 İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI
ÖMERLİ BARAJI: 71
DARLIK: 54.51
ISTRANCALAR: 34.49
ELMALI: 28.78
SAZLIDERE: 22.01
TERKOS: 26.09
B.ÇEKMECE: 19.38
ALİBEY: 19.49
PABUÇDERE: 4.43
KAZANDERE: 7.38
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