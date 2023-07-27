Barajlar buharlaşıyor... İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:42

Güncelleme: 27.07.2023 - 15:42

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırırken Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 38.21 oldu. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı ise 67.74'tü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı, 350 milyon 320 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANI



27 Temmuz Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplan doluluk oranı yüzde 38.21 olarak ölçüldü.



27 TEMMUZ 2023 İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI

ÖMERLİ BARAJI: 71





DARLIK: 54.51





ISTRANCALAR: 34.49





ELMALI: 28.78





SAZLIDERE: 22.01





TERKOS: 26.09





B.ÇEKMECE: 19.38





ALİBEY: 19.49





PABUÇDERE: 4.43





KAZANDERE: 7.38