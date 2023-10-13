Barajları tamamen kurumuştu... Bodrum'da 24 saatlik su kesintisi yapılacak!

Mumcular ile Geyik barajları tamamen kuruyan Bodrum'un 26 noktasında, 24 saatlik su kesintisi başladığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 13:11
Barajları tamamen kurumuştu... Bodrum'da 24 saatlik su kesintisi yapılacak!
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Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde dip seviyeye düşen ve su alımına kapatılan Mumcular ile Geyik barajları nedeniyle, su kesintileri yaşanıyor.

26 FARKLI NOKTADA KESİNTİ!

Bu kapsamda, Bodrum genelinde bugün saat 06.00'dan itibaren 26 farklı noktada 24 saatlik su kesintisi başladı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, su kesintisi yaşanan bölgeler şu şekilde sıralandı:

"Kumbahçe Üst Kotları, Yalıkavak Tilkicik mevkii, Koyunbaba DYP 4, Yokuşbaşı Üst Kotları, Umurça üst kotları, Koyunbaba DYP 5-6 şebekesi Üst Kotlar, Çırkan, Geriş Erdemil Bölgesi, Bitez Üst Kotlar, Gümüşlük Üst Kotlar, Peksimet Alt Kot Kadıkalesi Sahil Bölgesi, Müskebi Köy içi, Turgutreis Eski Otogar Üstü Bölgesi, Turgutreis Turgut Özal Bulvarı Bölgesi, Karabağ, Türkbükü Üst Kotlar, Torba Üst Kotlar, Gölköy Üst Kotlar, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurça, Kumbahçe, Küçükbük Üst Kotlar, Gündoğan ve Farilya Üst Kotlar, Kızılburun Mevkii Tankay Depo."


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