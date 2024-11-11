Barbaros Şansal havalimanında gözaltına alındı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 13:47

Güncelleme: 11.11.2024 - 15:16

İktidara yönelik eleştirel sosyal medya paylaşımları ile bilinen ünlü modacı Barbaros Şansal, Kıbrıs'tan İstanbul'a gelişinde yine havalimanında gözaltına alındı. Şansal, hakkında yakalama kararı olduğunu duyurdu.

Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.

"AYAĞIMIN TOZUYLA..."

Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11 Asliye Ceza GBT Yakalama ! İstanbul Havalimani" ifadelerini kullandı.