Barbaros Şansal havalimanında gözaltına alındı
Ünlü modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şansal, "X" hesabından İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.
İktidara yönelik eleştirel sosyal medya paylaşımları ile bilinen ünlü modacı Barbaros Şansal, Kıbrıs'tan İstanbul'a gelişinde yine havalimanında gözaltına alındı. Şansal, hakkında yakalama kararı olduğunu duyurdu.
Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.
"AYAĞIMIN TOZUYLA..."
Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11 Asliye Ceza GBT Yakalama ! İstanbul Havalimani" ifadelerini kullandı.
Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11 Asliye Ceza GBT Yakalama ! İstanbul Havalimani— Barbaros Şansal ???? (@mayrukcouture) November 11, 2024
Etiketler: #Barbaros Şansal
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