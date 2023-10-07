Barbaros Şansal'dan Dilan Polat açıklaması

Ünlü Modacı Barbaros Şansal, adı kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a ilişkin "Onu Süleyman Soylu'ya sorun" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 10:50
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Ünlü Modacı Barbaros Şansal, katıldığı canlı yayında gazeteci Zübeyde Sarı'nın sorularını yanıtladı.

Kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat hakkında kendisine soru sorulan Şansal, "Kız vallahi tanımıyorum. Dilan Polat'ı Süleyman Soylu'ya sorun canım İçişleri Bakanı oydu. İçişleri'ne o bakıyordu, önüne arkasına da bakar" diye konuştu.


Barbaros Şansal Dilan Polat Süleyman Soylu

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