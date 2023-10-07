Barbaros Şansal'dan Dilan Polat açıklaması
Ünlü Modacı Barbaros Şansal, adı kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a ilişkin "Onu Süleyman Soylu'ya sorun" ifadelerini kullandı.
Ünlü Modacı Barbaros Şansal, katıldığı canlı yayında gazeteci Zübeyde Sarı'nın sorularını yanıtladı.
Kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat hakkında kendisine soru sorulan Şansal, "Kız vallahi tanımıyorum. Dilan Polat'ı Süleyman Soylu'ya sorun canım İçişleri Bakanı oydu. İçişleri'ne o bakıyordu, önüne arkasına da bakar" diye konuştu.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonlarca emekli bekliyordu
- Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı
- Şeker hastalığına karşı etkili silah
- 'AKP'yi tasfiye etmenin ilk adımı'
- Emekliye kötü haber...
- İmamoğlu ve AKP'li yurttaş arasında dikkat çeken diyalog
- İktidara çok sert 'SİHA' tepkisi
- Yaşar Okuyan, Adnan Oktar'dan ne istedi?
- Benzin istasyonundaki skandal kameralara yansıdı!
- Soruşturma ile ilgili yeni gelişme!