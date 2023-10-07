Barbaros Şansal'dan Dilan Polat açıklaması

Yayınlanma: 07.10.2023 - 10:50

Güncelleme: 07.10.2023 - 10:57

Ünlü Modacı Barbaros Şansal, katıldığı canlı yayında gazeteci Zübeyde Sarı'nın sorularını yanıtladı.

Kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat hakkında kendisine soru sorulan Şansal, "Kız vallahi tanımıyorum. Dilan Polat'ı Süleyman Soylu'ya sorun canım İçişleri Bakanı oydu. İçişleri'ne o bakıyordu, önüne arkasına da bakar" diye konuştu.