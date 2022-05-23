Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını bu sefer böyle açtı
İki günlük aranın ardından bugün izleyicilerin karşısına çıkan FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, ana haber bültenini espriyle açtı.
FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, geçen hafta haber bülteninde çiftçilerin sorunlarını dile getiren haberin ardından sinirlerine hakim olamamıştı.
Haberin yayınlanmasının ardından "Geç abi geç" diyerek yönetmene seslenen Selçuk Tepeli elindeki kalemi fırlatmış, ardından da “Geç” diye bağırarak su bardağına vurmuştu.
İki günlük aranın ardından bugün izleyicilerin karşısına çıkan Tepeli, ana haber bültenini açarken, “Bugün her şeyden önce bana itimat edip masaya su bardağı koyan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyerek espri yaptı.
Geçen hafta Selçuk Tepeli’nin tepkisinin ardından kovulduğu iddia edilmiş, Cumhuriyet konuyu FOX TV üst yöneticilerine sormuştu.
FOX Haber'in üst düzey yöneticilerinden tarafımıza yapılan açıklamada, Tepeli'nin görevine devam ettiği belirtilmişti.
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