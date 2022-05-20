Fox Ana Haber'de habere sinirlenen Selçuk Tepeli yayını terk etti

20 Mayıs 2022 Cuma, 20:45

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli haberi sunduğu anda sinirlenerek masadaki kağıtları ve su dolu bardağı fırlattı.

Tepeli Silivri'de köylülerin tarlalarına el koyulmasıyla ilgili haberin sonunda "Efendim bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı" yorumunda bulundu.

Gözleri dolan Tepeli rejiye "öbür haber geç" diyerek duruma tepki gösterirken bir anda sinirlendi. Elindeki kalemi, masadaki kağıtları ve bardağı fırlattı. Bardağın içindeki su kameraya gelirken Tepeli stüdyoyu terk etti.

İşte o anlar: