Barınak kapasitesi 13 bin, toplanan hayvan sayısı 52 bin: Kalan hayvanlara ne oldu?

Eski Ankara Valisi Vasip Şahin, geçen yıl Ankara’nın toplam hayvan bakımevi kapasitesinin ise 13 bin 45 olduğunu söylemişti. Ankara Valisi Yakup Canbolat, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’da toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52 bine ulaştığını duyurdu. Barınak kapasitesini aşan sokak hayvanlarının durumu merak konusu oldu. Doğa İnsan Hayvan Koruma Bilgilendirme Eğitim ve Projelendirme Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu, “Bu hayvanlar nerede?” sorusunu yöneltti.

Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklik, 2024 yılında TBMM’den geçmesiyle birlikte yürürlüğe girdi. Yasada yapılan değişikliklerle birlikte, sahipsiz sokak hayvanları toplanmaya başladı. Belediyeleri yükümlü tutan iktidar, barınak şartlarının sokak hayvanlarının yaşayabilmesine uygun hale getirilmesi için yerel yönetimlere 2028 yılına kadar süre tanıdı. Buna karşın iktidar, kendi sözünde dahi durmadı. Bazı bürokratlar, işin hızlıca çözülmesi için belediyelere baskı uyguladı. Belediyeler barınak koşullarını iyileştirmeye çalışsa da yeterli süre olmadığından çalışmalar net olarak tamamlanabilmiş değil...

52 BİN SOKAK HAYVANI TOPLANDI

Ankara Valisi Yakup Canbolat, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkentte toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52 bine ulaştığını duyurdu. Canbolat’ın verdiği bilgi, kamuoyunda tartışıldı. Eski Ankara Valisi Vasip Şahin, geçtiğimiz yılın mayıs ayında yaptığı açıklamada, Ankara’da yaklaşık 52 bin sahipsiz sokak hayvanı bulunduğunu, Ankara’nın toplam hayvan bakımevi kapasitesinin ise 13 bin 45 olduğunu söylemişti. Canbolat ve Şahin’in açıklamaları değerlendirildiğinde, Ankara’daki tüm sahipsiz sokak hayvanlarının toplandığı sonucuna ulaşılırken, barınak kapasitesini aşan sokak hayvanlarının durumu merak konusu oldu.

‘KAPASİTENİN BU KADAR YÜKSELMİŞ OLMASININ İMKANI YOK’

Doğa İnsan Hayvan Koruma Bilgilendirme Eğitim ve Projelendirme Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu, konuyu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Danacıoğlu, “Normal şartlarda belediye barınaklarının geliştirme çalışmaları söz konusuydu. 2028’e kadar süre tanınmıştı. Biz genişletilme yapılmadan toplanan köpeklerin nereye alındığını kanun değişikliği yapıldığından bu yana sorguluyoruz. Bu tüm Türkiye için geçerli. Barınakların mevcut koşulları, ne oradaki köpeklerin yaşamasına, ne de toplananların oraya konulmasına uygun” dedi.

Danacıoğlu, valiliğin açıkladığı verinin gerçekçi olmadığını söyleyerek “13 binlik barınak kapasitesinin bu yıl 52 bine yükseltilmiş olmasının imkanı yok. Öyleyse de bu hayvanlar nerede diye sorarlar. Tüm ilçelerin barınak kapasitelerini toplasanız 52 binin yarısı etmez. 2028’e kadar zamanı var. Bu hayvanların alelacele toplanmasının kime ne faydası var? Neye hizmet ediyor? Şiddet ilkokul çağına kadar indi. Kadına cinayet oranları artıyor. Bunların çözülmesi gerekirken, ağzı olup dili olmayan hayvanların üzerine çöreklendiler. Hayvanları toplayınca güvenli bir toplum mu elde edeceksiniz” tepkisini gösterdi.