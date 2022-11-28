Barınak vahşetine İzmir'de tepki: 'Peşini bırakmayacağız'

28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:09

İzmir'de, hayvan hakları odaklı sivil toplum örgütleri ve hayvanseverler, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında çalışan görevlinin, barınaktaki bir köpeğe işkence yaparak katlettiği görüntülere tepki için sokağa indi.

Konak'ta bir araya gelen hayvanseverler, kamuoyunun tepkisini çeken şiddet olaylarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Hayvanseverler, 'Bu katliamlar bitsin artık', 'Bu vahşet son bulsun artık', 'Kirli ticarete hayır', 'Pet alıyorlar, pat atıyorlar', 'Kısırlaştır, aşılat, yaşat' yazılı dövizler taşıyarak, hayvanlara yönelik şiddeti tepki gösterdi.

'SOKAK HAYVANLARININ SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

Grup adına açıklama yapan HAYTAP İzmir Temsilcisi Avukat Senem Demirel Acar, "Hepimiz 3 gündür ne uyku uyuyabildik ne de nefes alabildik. Önce Mamak arkasından Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kanuna aykırı olarak toplayıp katlettiği canlar hepimizin yürek yarası oldu. Cumhurbaşkanımızın örnek gösterdiği Konya Bakımevi'nde kapalı duvarlar ardında yapılan zulmü hepimiz içimiz kan ağlayarak izledik. Bu ne ilkti ne de bu zihniyetle devam edildiği sürece son olacak. Biz artık bu zihniyetin son bulmasını, sokak hayvanı sorununun değil, sokak hayvanlarının sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Hayvanları bakımevlerine hapsetmenin çözüm olmadığını, tüm Türkiye'de kısırlaştırma seferberliği ile hepsinin düzenli bir şekilde kısırlaştırılarak kontrol altına alınması gerektiğini defalarca söyledik. Ama ne yazık ki görevini yapmayan yerel yönetimlerin vebalini yine zavallı masum hayvanlar çekti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı 'Olayın münferit bir olay olduğu ve o iki kişi hakkında soruşturma başlatıldığı' yönündeki açıklamayı kesinlikle kabul etmiyoruz. O bakımevindeki diğer çalışanların olay esnasındaki rahatlığı ve gayet sıradan bir eylemmiş gibi bakışları olayın münferit değil o bakımevi için sıradan ve süreklilik arz eden bir eylem olduğunu ortaya koymaktadır. Kim bilir kaç can bu şekilde işkence ile katledilip yok edilmiştir" ifadelerini kullandı.

“SUÇLULAR CEZALARINI ÇEKENE KADAR DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

5199 sayılı yasaya göre, kısırlaştırılıp aşılanan hayvanların bulundukları ortama geri bırakılması gerektiğine dikkati çeken Avukat Acar, "Kulağı küpeli sağlıklı köpeklerin bakımevinde ne işi var? Peki kulağı küpeli açlıktan bir deri bir kemik kalmış iki köpeğin yine kulağı küpeli başka bir köpeği parçalayarak yemelerini ve açlıktan ceset başında birbirleri ile kavgalarını nasıl açıklayacaksınız? Kulağı küpeli köpekleri bakımevinizde neden tutulduğunu nasıl açıklayacaksınız? Açıklayamayacaksınız. Çünkü suçlusunuz. 5199 Sayılı Kanun'un size yüklediği görevinizi kötüye kullandınız ve bunun hesabını ödeyeceksiniz, sadece videoya yansıyan 2 kişi değil, o zavallı hayvanların bu vahşeti yaşamasına sebep olan, buna göz yuman, gerekli denetimi yapmayarak izin veren her kim varsa, bunun hesabını verecek. Bu dava derdini anlatamayan masum canların davası, bu dava vicdan sahibi tüm Türk halkının davası ve biz tüm suçlular cezalarını çekene kadar bu davanın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.