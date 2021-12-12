'Barınamıyoruz' eylemine giden öğrencilere gözaltı

12 Aralık 2021 Pazar, 10:40

İzmir'den Ankara'ya 'barınamıyoruz' eylemleri için gelen öğrencilerin araçları durduldu. Barınamıyoruz Hareketi'nin sosyal medya hesabıdnan yapılan açıklamada, "10'u ağır darbedilmek üzere 30'a yakın kişi gözaltına alındık" denildi.





10'u ağır darp edilerek olmak üzere 30'a yakın kişi gözaltına alındık. Yüzlerimize, boyunlarımıza tekmeyle vurdular, bir arkadaşımızın kolu kırıldı. Bunlarla mı bizi yolumuzdan vazgeçireceğinizi sanıyorsunuz? Yanıldığınızı göreceksiniz!



Video: Nebiye Arı#GençlereYoluAç pic.twitter.com/Wmw5VKZZ0H — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) December 12, 2021

Gazeteci Nebiye Arı'nın da gözaltına alındığı aktarılırken; hareketin sosyal medya hesabından, "10'u ağır darbedilmek üzere 30'a yakın kişi gözaltına alındık. Yüzlerimize, boyunlarımıza tekmeyle vurdular, bir arkadaşımızın kolu kırıldı. Bunlarla mı bizi yolumuzdan vazgeçireceğinizi sanıyorsunuz? Yanıldığınızı göreceksiniz! Yüzlerimize, boyunlarımıza tekmeyle vurdular, bir arkadaşımızın kolu kırıldı. Bunlarla mı bizi yolumuzdan vazgeçireceğinizi sanıyorsunuz? Yanıldığınızı göreceksiniz!" açıklaması yapıldı.

GÖZALTINA ALINIYORUZ, BİZİ NEZARETHANEDE Mİ BARINDIRACAKSINIZ?



Ankara'ya alınmayan borçlu, barınamayan öğrenciler olarak gözaltına alınıyoruz. Bu mu Ankara Valiliği'nin öğrencilere reva gördüğü barınma koşulu, bizi nezarethanede mi barındıracak? #GençlereYoluAç pic.twitter.com/a8Iv1yuwYH — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) December 12, 2021

Gözaltına alınan öğrencilerden biri, araçtan çektiği video ile durumu aktardı.

Paylaşılan videoda şunlar denildi:

"Ankara girişinde yolumuz polisler tarafından kesildi. Şu an 4 kişi gözaltı aracı içerisindeyiz. Geri kalan arkadaşlarımız ise geldiğimiz otobüsün içerisinde rehin tutuluyor. Yani geldiğimiz otobüs de bir gözaltı aracına dönüştürüldü. Zorla bizi İzmir'e geri göndermeye çalışıyorlar. Bizim bu memleketin gençleri olarak Ankara'ya girişimiz engelleniyor. Artık bunun ne ifade özgürlüğü, ne eylem özgürlüğü, ne seyahat özgürlüğü yönüyle bir yanı kalamdı. Barınamayan yoksulların, gençlerin hakikati tekrar bugün ortaya çıktı. Bizden korkuyorlar; korksunlar... Biz direnmeye devam edeceğiz. Burada gözaltı aracında da ısrarımızı sürdüreceğiz. Asla İzmir'e geri dönmeyeceğiz. Çünkü bizi izleyen, destekleyen arkadaşlarımıza sözümüz var; mutlaka direneceğiz."

İzmir'den Ankara'ya gelen arkadaşlarımızdan 4'ü Ankara girişinde gözaltına alındı. Geri kalanı da otobüste rehin tutuluyor. Bizim yol arkadaşlarımıza sözümüz var; direneceğiz ve asla geri dönmeyeceğiz! #GençlereYoluAç pic.twitter.com/5na6NQpdXO — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) December 12, 2021

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