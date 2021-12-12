'Barınamıyoruz' eylemine giden öğrencilere gözaltı

İzmir'den Ankara'ya 'barınamıyoruz' eylemleri için gelen öğrenciler, polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı. Barınamıyoruz Hareketi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10'u ağır darbedilmek üzere 30'a yakın kişi gözaltına alındık" denildi. Gözaltına alınanlardan birinin de gazeteci Nebiye Arı olduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2021 Pazar, 10:40
'Barınamıyoruz' eylemine giden öğrencilere gözaltı
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İzmir'den Ankara'ya 'barınamıyoruz' eylemleri için gelen öğrencilerin araçları durduldu. Barınamıyoruz Hareketi'nin sosyal medya hesabıdnan yapılan açıklamada, "10'u ağır darbedilmek üzere 30'a yakın kişi gözaltına alındık" denildi.


Gazeteci Nebiye Arı'nın da gözaltına alındığı aktarılırken; hareketin sosyal medya hesabından, "10'u ağır darbedilmek üzere 30'a yakın kişi gözaltına alındık. Yüzlerimize, boyunlarımıza tekmeyle vurdular, bir arkadaşımızın kolu kırıldı. Bunlarla mı bizi yolumuzdan vazgeçireceğinizi sanıyorsunuz? Yanıldığınızı göreceksiniz!  Yüzlerimize, boyunlarımıza tekmeyle vurdular, bir arkadaşımızın kolu kırıldı. Bunlarla mı bizi yolumuzdan vazgeçireceğinizi sanıyorsunuz? Yanıldığınızı göreceksiniz!" açıklaması yapıldı.

Gözaltına alınan öğrencilerden biri, araçtan çektiği video ile durumu aktardı.

Paylaşılan videoda şunlar denildi:

"Ankara girişinde yolumuz polisler tarafından kesildi. Şu an 4 kişi gözaltı aracı içerisindeyiz. Geri kalan arkadaşlarımız ise geldiğimiz otobüsün içerisinde rehin tutuluyor. Yani geldiğimiz otobüs de bir gözaltı aracına dönüştürüldü. Zorla bizi İzmir'e geri göndermeye çalışıyorlar. Bizim bu memleketin gençleri olarak Ankara'ya girişimiz engelleniyor. Artık bunun ne ifade özgürlüğü, ne eylem özgürlüğü, ne seyahat özgürlüğü yönüyle bir yanı kalamdı. Barınamayan yoksulların, gençlerin hakikati tekrar bugün ortaya çıktı. Bizden korkuyorlar; korksunlar... Biz direnmeye devam edeceğiz. Burada gözaltı aracında da ısrarımızı sürdüreceğiz. Asla İzmir'e geri dönmeyeceğiz. Çünkü bizi izleyen, destekleyen arkadaşlarımıza sözümüz var; mutlaka direneceğiz."

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