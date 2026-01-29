Barınma krizi yeni bir piyasayı yarattı: İkametgâh kiralama!

Artan kira fiyatları ve barınma krizi, Ankara’da dikkat çekici bir uygulamayı ortaya çıkardı. Kentte bazı evler artık yaşamak için değil, yalnızca adres göstermek amacıyla kiralanıyor. Fiilen kimsenin oturmadığı bu konutların ikametgâh bilgileri, ücret karşılığında üçüncü kişilere kullandırılıyor.

EVLER ARTIK YAŞAMAK İÇİN DEĞİL, ADRES GÖSTERMEK İÇİN

Nefes'in haberine göre Ankara’da ortalama ev kiralarının 25 bin liraya dayanmasıyla birlikte, asgari ücretli bir çalışanın gelirinin yaklaşık yüzde 89’u yalnızca kiraya gidiyor. Bu tablo, özellikle dar gelirli yurttaşları alternatif ve kayıt dışı çözümlere yöneltiyor. Son dönemde ortaya çıkan “ikametgâh kiralama” uygulaması da bu arayışın bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Bazı ev sahipleri, fiilen boş olan dairelerinin yalnızca adres bilgisini kullandırmak için aylık 2 bin 500 lira talep ediyor. Bu tutar, 2021 yılında Ankara’da ortalama bir evin kira bedeline denk geliyor.

OKUL KAYDI VE İŞ BAŞVURULARI İÇİN KULLANILIYOR

Uygulamanın en yaygın gerekçelerinden biri okul kayıtları. Adrese dayalı eğitim sistemi nedeniyle, veliler çocuklarını istedikleri okullara kaydettirebilmek için farklı mahallelerde ikametgâh göstermek zorunda kalıyor.

Bunun yanı sıra, belirli il veya ilçe şartı arayan iş başvurularında da adres bilgisi belirleyici rol oynuyor. Özellikle taşeron işler, belediye bağlantılı istihdam alanları ve geçici kamu görevlerinde ikametgâh kaydı önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

DEPOZİTO DA İSTENİYOR, TALEP GİDEREK ARTIYOR

Adres göstermek amacıyla yapılan bu kiralamalarda yalnızca aylık ödeme değil, depozito talebi de gündeme geliyor. Ankara Sincan’da “adres göstermek için kiralık daire” ilanı veren bir ev sahibi, ilana yoğun talep olduğunu söyledi.

Ev sahibi, arayan kişilerin büyük bölümünün resmi işlemlerini çözebilmek için bu yönteme başvurduğunu, fiilen evde yaşamayı düşünmediklerini ifade etti.

GÖÇMENLER VE GEÇİCİ STATÜDE ÇALIŞANLAR DA BU YOLU SEÇİYOR

Fiilen kalacak konut bulmakta zorlanan göçmenler de resmi bir adres gösterebilmek için ikametgâh kiralama yoluna başvuruyor. Aynı şekilde, geçici işlerde çalışan veya belirli bir adres şartı aranan kamu görevlerine başvurmak isteyen kişiler de bu yöntemi tercih ediyor. Bununla birlikte, bazı kişiler ise ceza ve yaptırımlardan kaçınmak amacıyla yaşamadıkları, denetlenmesi güç adreslere kayıt yaptırarak hukuki süreçleri geciktirmeye çalışıyor.