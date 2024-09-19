Barış Boyun çetesi iddianamesinde yeni ayrıntılar: Sırp çete lideri Vukotic cinayetini 'taşeron' olarak almışlar

Yayınlanma: 19.09.2024 - 16:16

Güncelleme: 19.09.2024 - 16:32

Barış Boyun çetesine yönelik düzenlenen ana iddianamede, Barış Boyun'un; Avrupa’da birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı Sırp çete Kavac’ın, uyuşturucu pazarındaki rakibi Skaljari’nin lideri Jovan Vukotic cinayetini, Kavac örgütünden 'taşeron' olarak aldığı öne sürüldü. Barış Boyun'un ise bir polis memurunu arayarak sakat bırakmakla tehdit ettiği kaydedildi.

İtalya’da tutuklu bulunan ve Türkiye’ye iadesi istenen Barış Boyun hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 574 sayfalık iddianamede Barış Boyun dahil 305 sanık için çeşitli suçlardan yüksek oranlarda hapis cezaları talep ediliyor. Önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak olan davanın iddianamesinde çarpıcı ayrıntılar yer alıyor.

POLİSİ "SAKAT BIRAKMAKLA" TEHDİT ETMİŞ

İddianamede, Barış Boyun'un; 22 Ekim 2021'deörgüt tarafından öldürülen Kubilay Berk Küçükaslan cinayeti soruşturması aşamasında yer alan İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru O.Y.'yi, 26 Aralık 2021'de cep telefonundan '[email protected]' hesabından görüntülü arayarak, "Beni tanıdın mı? Ben Barış Boyun. Benim kardeşlerimi almışsın. Benimle neden uğraşıyorsun? Seni öldürtmeyeceğim, seni sakat bırakacağım? Bunun içinde bir tane kardeşimi feda ederim. Ben 3 yıldır yurt dışındayım, kimseden korkmam, Sedat Peker'i bile karşıma aldım. Oturduğun adresi biliyorum, sen göreceksin" şeklinde tehdit ettiği anlatıldı.

TAŞERON FİRMA GİBİ SUÇ ÖRGÜTÜ

İddianamede, Barış Boyun suç örgütünün, kendi namına ya da taşeron olarak başka suç örgütü ya da şahıslardan aldıkları yağma, kurşunlama, hırsızlık, yaralama, kasten öldürme gibi eylemler gerçekleştirerek yüksek meblağlarda gelir elde ettikleri anlatıldı.

"KENDİLERİNE UYUŞTURUCU PAZARI YARATTILAR"

İddianamede örgütün, 'Altın Hilal' olarak literatüre giren Orta, Güney ve Batı Asya'nın kesişme noktasında bulunan Afganistan, İran ve Pakistan'dan temin edilen uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine çıkarmak için Türkiye'yi transit olarak kullandığı, yine Orta Amerika ülkelerinden temin edilen özellikle kokain maddesini hem Avrupa hem de Türkiye'ye illegal yollarla sokarak kendisine uyuşturucu pazarı yarattığı kaydedildi.

TÜRKİYE'DEKİ UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİ YÖNETMİŞLER

Türkiye'deki uyuşturucu trafiğinin, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ ile Tolga Gültepe tarafından yönetildiğini öne sürüldüğü iddianamede, bu uyuşturucu pazarında karşılarında duran, kendileriyle rekabet eden veya uyuşturucu madde ticareti nedeniyle aralarında alacak verecek meselesi gelişen diğer suç örgütü veya şahıslara karşı husumet besledikleri ve bu örgüt ve şahıslara karşı eylem yapmaktan çekinmediklerinin tespit edildiği belirtildi.

VUKOTİC CİNAYETİNİ "TAŞERON" OLARAK ALMIŞLAR

Savcılık, örgütün silahlı kanadı Daltonların, 14 Ocak 2023'te Cumali Aslan'ı infaz etmesi ve direkt Barış Boyun'a bağlı olarak eylem gerçekleştiren Sinan Memi ve Şeyhmus Ergün'ün 1 Şubat 2023'te Ferhat Yeşilkaya'yı öldürmelerini ise bu duruma örnek gösterdi. İddianamede, Barış Boyun'un Avrupa’da birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı Sırp suç örgütü Kavac’ın, uyuşturucu pazarında rekabet içerisinde olduğu diğer Sırp suç örgütü Skaljari’nin lideri Jovan Vukotic cinayetini, Sırp suç örgütü Kavac'tan taşeron olarak aldığı ve örgütün, Vukotic'i 8 Eylül 2022'de öldürmesi olayı da örnek verildi.

"SAVCI BAYAĞI KIL BİRİYMİŞ"

İddianamede, şüpheli örgüt üyesi Hasan Hasar'ın, başka bir çete üyesine gönderdiği sesli mesajda soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı hakkındaki söylemleri de yer aldı. Şüpheli Hasar'ın gönderdiği mesajda, "Savcı bayağı kıl bir adammış abi, laftan-sözden anlamıyormuş. Barış Boyun'un adı geçince adama sanki ana-bacı küfrediyormuşsun gibi millete sarıyormuş hep. Bizim çocuklar yakalandı işte, 10 kişi tutukladı bu..., yani 10’unu da tutukladı bu abi. Dosyada da hiçbir şey yok ha. Niye biliyor musun abi, intikam gütme, bak, intikam gütme diye bir şeyden dolayı... Halbuki öyle bir şey yok ha, çocukların hepsini tutukladı" diye savcıya hakaret içerikli kelimeler kullandığı belirtildi.

POLATLAR DA DOSYADA

İddianamedeki 74’üncü eylemde 'kara para aklamak' suçundan yargılanan Engin Polat da müşteki olarak yer aldı. Savcılık, 10-11 Ekim 2023’te Ataşehir’deki Dilan Polat Güzellik Merkezi’ne ve Engin Polat For Men isimli işyerine silahlı saldırı gerçekleştirdiğini kaydederek, bu saldırıların Barış Boyun’un adamları tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.