Barış Boyun'un ağabeyi kaçmak üzereyken Silivri'de yakalandı
İstanbul’da organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun, kaçmak üzereyken Silivri'de yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya’da gözaltına alınarak tutuklanan organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un yönettiği çeteye yönelik operasyon düzenlemişti.
Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 161 şüpheliden 131'i yakalanarak gözaltına alınmıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Hakkında yakalama kararı bulunan Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun Silivri'de gözaltına alındı. Boyun'un Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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