Barış için yürüyen İranlı gezgini soydular

Yayınlanma: 04.08.2023 - 14:41

Güncelleme: 04.08.2023 - 15:54

İran’dan Kayseri’ye gelen Daryoosh Riyahi 26 Mayıs’ta dünya barışına dikkat çekmek için yürümeye başladı. Oradan Mersin’e gelene kadar birçok il, ilçe ve köyde konaklayan Riyahi, insanlarla konuşup onları kayıt altına aldı. Sosyal medya hesapları üzerinden günlük olarak konuştuklarını paylaşan Riyahi, son olarak 26 Temmuz’da Mersin’e ulaştı.

Burada Erdemli ilçesine bağlı Limonluk Plajı’nda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı çadırda kalan Riyahi, talihsiz bir olay yaşadı. Gece uyuduğu sırada çadırını bıçakla arkadan kesen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Riyahi’nin çantasını alarak kayıplara karıştı. Sabah kalktığında soyulduğunu anlayan İranlı emekli akademisyen, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

"BU TÜR İNSANLAR OLDUĞU SÜRECE DE DÜNYANIN DÜZELME ŞANSI YOK"

Başından geçen olayla ilgili konuşan Riyahi, "9 gündür Mersin’de belediyenin sağladığı yerde kalıyorum. Gerçekten bugüne kadar bana verdikleri hizmetlerden dolayı belediyeye çok teşekkür ederim. Gece yattığım sırada bir kişi veya kişiler çadırımı bıçakla kesmiş ve çantamı çalmış. Sabah kalktığımda durumu fark ettim ve güvenlik güçlerine bildirdik. Çantamın içinde telefonum, laptopum, yaka mikrofonum, cüzdanım vardı. Hepsini alıp gitmişler. Ancak çadırın biraz ilerisinde işine yarayan şeyleri aldıktan sonra çantayı atmışlar. Çok şükür pasaportumu, kimliğimi götürmemişler. Şikayetçi oldum. Hem bunu yapanların bulunmasında hem de zararım karşılanmasında yetkililer bana yardımcı olursa sevinirim. Bu işten bir şey öğrendim. Bütün dünyada savaşlar için milyar dolarlar harcanıyor ama barış için 1 dolar bile harcanmıyor. Bu tür insanlar olduğu sürece de dünyanın düzelme şansı yok" dedi.