İran'da başörtüsüz afiş nedeniyle film festivali yasaklandı

Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:16

Güncelleme: 24.07.2023 - 10:16

İran'da ISFA Film Festivali, afişteki başörtüsüz kadın fotoğrafı nedeniyle yasaklandı.

İran devlet haber ajansı IRNA, “Kültür bakanı, yasaya aykırı olarak başörtüsü olmadan bir kadın fotoğrafını posterinde kullandığı için ISFA Film Festivali’nin 13. baskısını kişisel olarak yasaklama emri verdi” diye aktardı.

İranlı yetkililer bu ayın başlarında, yasayı ihlal eden kadınların sayısının artması nedeniyle devriyelere yeniden başlandığını duyurmuştu.

Geçen çarşamba ise başkent Tahran’daki bir mahkeme, ünlü kadın oyuncu Afsaneh Bayegan’a, kamuoyu önünde başörtüsü takmadığı gerekçesiyle iki yıllık ertelenmiş hapis cezası vermişti.