İran'da başörtüsüz afiş nedeniyle film festivali yasaklandı

Ahlak polisinin sokak devriyelerine yeniden başlayacağı açıklanan İran’da, kısa film festivali yasaklandı. İran Kısa Film Derneği (ISFA), eylül ayında düzenlenecek olan festival için İranlı oyuncu Susan Taslimi’nin 1982 yapımı “Yazdguerd’ün Ölümü” filminin posterini yayımladıktan sonra yasağın geldiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:16
İran'da başörtüsüz afiş nedeniyle film festivali yasaklandı
Abone Ol google-news

İran'da ISFA Film Festivali, afişteki başörtüsüz kadın fotoğrafı nedeniyle yasaklandı.

İran devlet haber ajansı IRNA, “Kültür bakanı, yasaya aykırı olarak başörtüsü olmadan bir kadın fotoğrafını posterinde kullandığı için ISFA Film Festivali’nin 13. baskısını kişisel olarak yasaklama emri verdi” diye aktardı.

İranlı yetkililer bu ayın başlarında, yasayı ihlal eden kadınların sayısının artması nedeniyle devriyelere yeniden başlandığını duyurmuştu.

Geçen çarşamba ise başkent Tahran’daki bir mahkeme, ünlü kadın oyuncu Afsaneh Bayegan’a, kamuoyu önünde başörtüsü takmadığı gerekçesiyle iki yıllık ertelenmiş hapis cezası vermişti.

 


İran başörtü FESTival

İlgili Haberler

İran'da terör eylemi hazırlığında bir grup yakalandı

İran'da terör eylemi hazırlığında bir grup yakalandı
Beşiktaş'ın rakibi Tirana oldu

Beşiktaş'ın rakibi Tirana oldu
Yurt dışı üretici enflasyonu haziranda yükseldi

Yurt dışı üretici enflasyonu haziranda yükseldi

En Çok Okunan Haberler