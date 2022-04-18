Barış Pehlivan: 'Bülent Arınç 2023 sonrasında olası iktidar değişiminde ben demiştim demeye hazırlanıyor'
Halk TV canlı yayınında konuşan gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Bülent Arınç'ın AKP'ye yönelik eleştirilerine ilişkin, "Bülent Arınç 2023 sonrasında olası iktidar değişiminde ben demiştim, ben uyarmıştım demeye hazırlanıyor" dedi.
Eski TBMM Başkanı ve AKP'nin önemli isimlerinden Bülent Arınç, 16 Nisan'da Manisa'da AKP İl Başkanlığı iftarında konuştu. Arınç, AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin eleştirilerde bulundu. AKP'lilerin zamlara ilişkin sözlerini eleştiren Arınç, "Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?” demişti.
Arınç ayrıca, Erdoğan'a ithafen şunları söylemişti:
“Ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor, enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60'ı bulmuşsa milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız.”
ARINÇ NEYE HAZIRLANIYOR?
Halk TV'de Gökmen Karadağ ile Açıkça programında konuşan gazetemiz yazarı Barış Pehlivan ise konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Pehlivan şunları söyledi:
"- Bülent Arınç'ın bu açıklamaları ilk değil tabii ki. Bülent Arınç hatırlarsınız TRT'den sorumlu Başbakan Yardımcısı'ydı şöyle bir açıklama yapmıştı: "Sorumlu olduğum TRT bana ambargo uyguluyor" Bana kalırsa Bülent Arınç 2023 sonrasında olası iktidar değişiminde ben demiştim, ben uyarmıştım demeye hazırlanıyor.
- Bir şekilde kendisini bazı vicdanlarda olası yeni iktidarda aklamaya çalışıyor."
Pehlivan ayrıca; Mehmet Metiner, Şamil Tayyar ve Bülent Arınç gibi isimlerin bu tür konuşmalarının normal olduğunu söyledi; bu isimlerin açık açık iktidarı eleştirmeye başladıklarını ve bürokrasideki yerlerini korumak istediklerini ifade etti.
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