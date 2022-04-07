Barış Pehlivan yazdı: 'İmamoğlu’na yeni bir operasyon denemesi mi yapılacak?'

07 Nisan 2022 Perşembe, 11:48

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş, ardından tutuklanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Toprak'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılığa çıkarılan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Hakimliğe çıkarılan Handan Toprak ve 7 aktif belediye personelinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

İKTİDAR MEDYASINDA ÖNE ÇIKARILAN BİR İSİM: ERKAN KARAARSLAN

Son olarak, gazetemiz yazarı Barış Pehlivan; 7 Nisan Perşembe tarihli ‘Operasyonun asıl hedefi’ başlıklı yazısında, eski Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli hakkında yürütülen soruşturmaya değindi.

Pehlivan, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah’ın haberinden bir kısım paylaştı:

“Yapılan tespitlere göre, Avcılar Belediyesi’nin 2014-2016 yılları arasında 2 ihalesi ile 4 doğrudan teminiyle ilgili FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve birlikte hareket ettiği şüphelilerin ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçunu işledikleri, ayrıca ihalede görevli personellerin de suça iştirak ettikleri saptandı.”

“Burnuma pis kokular geliyor” diyen Pehlivan, “FETÖ suçlamasından beraat eden Erkan Karaarslan’a yine ‘örgütün belediyeler imamı’ denilip, merdiven olarak kullanılıp; belediyelere yeni bir operasyon başlatılıyor” sözlerini kullandı.

“Tahmin edilen büyük siyasi amaç ne? Erkan Kararaslan ile çalışan CHP’li belediyelerin hepsine operasyon yapmak mı?” diye soran Pehlivan, yazısında “Şimdi yine İmamoğlu’nun Beylikdüzü belediye başkanı olduğu döneme dair yeni bir operasyon denemesi mi yapılacak?” ifadelerine yer verdi.

Pehlivan’ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

“Zamanında, Ekrem İmamoğlu’na kumpas kurması için Erkan Kararaslan’a yalan ifade verdirtmeye çalıştılar. Tutmadı, hatta Beylikdüzü dosyasından beraat çıktı. Şimdi yine İmamoğlu’nun Beylikdüzü belediye başkanı olduğu döneme dair yeni bir operasyon denemesi mi yapılacak?

Tutuklanan Handan Toprak Benli’nin genel başkan yardımcısı olduğu DSP, halen AKP ve MHP ile ittifak masasına oturma ihtimalini düşünüyor mu? Acaba Benli olası bir ittifaka karşı çıkmasının da bedelini ödüyor olabilir mi?”

Barış Pehlivan’ın 7 Nisan Perşembe tarihli ‘Operasyonun asıl hedefi’ başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayın.