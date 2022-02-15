15 Şubat 2022 Salı, 22:27

Türkiye siyaseti ile ilgili araştırma ve kitapları ile bilinen, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hakkında birçok kez dava açılan ve birçok kez cezaevine giren Barış Pehlivan kimdir?

Barış Pehlivan’ın Hayatı

Barış Pehlivan, 10 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul üniversitesi iletişim Fakültesi, Gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra, 2004 yılında Leman Dergi Grubu’na bağlı bir kültür sanat dergisi olan Kaçak Yayın’da muhabir olarak çalışmaya başladı. CNN Türk televizyon kanalında yayınlanan “Paranın Seyir Defteri” programında asistanlık, “Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu” belgeselinde yönetmen yardımcılığı, “Nohut Oda Bakla Sofa” belgeselinde ise editörlük yaptı. 5N1K programı için “Şah Mesud Suikastı” ve “Yabancılara Toprak Satışı” gibi haber ve dosyalara imza attı. Karşı gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Pehlivan, yaptığı birçok haber ve yazdığı birçok kitap nedeni ile birçok kez yargılandı ve cezaevinde yattı.

Türkiye’de oldukça önemli görülen birçok gazetecilik ödülüne layık görülen Barış Pehlivan, aynı zamanda Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın da yönetim kurulu üyeliğini yapmaya devam ediyor. 2007 ve 2021 seneleri arasında Odatv.com haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Pehlivan 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazıları yazmaya başladı.

2005-2010 yılları arasında CNN Türk televizyon kanalında “Oradaydım” belgesellerini hazırladı ve ülkenin yakın tarihlerinde olan 2502den fazla olayı canlı tanıkları ile birlikte ekrana getirdi. “Sızıntı: Wikileaks’te Ünlü Türkler”, “Mahrem”, “Cendere” ve “Metastaz” gibi araştırma kitaplarında da imzası bulunan Barış Pehlivan’ın bu kitapları, yayımlandığı dönemde çok tartışılan ve uzun bir süre En Çok Satanlar listesinden inmeyen kitaplardandı.

Bugün, yani 15 Şubat 2022 tarihi itibari ile Libya’da MİT şehidinin haberini yaptığı için yargılandığı davada hapis cezasının onanması nedeni ile tekrar cezaevine girdi.

Barış Pehlivan’ın Ödülleri

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Rafet Genç Haber Ödülü – 2016

Yeditepe Üniversitesi, En iyi Çıkış Yapan Kitap Ödülü – 2018

Türkiye Yayıncılar Birliği, Düşünce ve İfade Özgürlüğü Yazar Ödülü – 2019

Dil Derneği, Emin Özdemir Ödülü – 2019

Çağdaş Gazeteciler Derneği, İnceleme Araştırma Ödülü – 2020

Halit Çelenk Hukuk Ödülü – 2020

Fikir Kulüpleri Federasyonu, Yılın Umut Veren Gazetecilik Ödülü – 2020



