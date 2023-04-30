Barış Pehlivan 'organize'yi yazdı: Erişim engeli getirildi

Yayınlanma: 30.04.2023 - 13:08

Güncelleme: 30.04.2023 - 13:11

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın "Organize ‘cennet’ aldatması" başlıklı köşe yazısına İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından erişim engeli talep edildi.

19 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan yazıya, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

Pehlivan, yazısında Kayseri'de huzurevinde ölen Alzheimer hastası Cemile Serbest'in İlim Yayma Cemiyeti'ne 'cennet vaadiyle' evini bağışladığını, karar verme yetisini etkileyen rahatsızlıklarına rağmen 'hukuki ehliyeti vardır' raporu verildiğini ele almıştı.

Adli Tıp Kurumu'nun Cemile Serbest'in hür iradesiyle evini bağışladığına yönelik rapor verdiğini belirten Pehlivan, "İlim Yayma Cemiyeti lehinde karar veren Adli Tıp Kurumu’nu kim yönetiyordu? Kuruma 2007’de başkan yardımcısı olarak giriş yapan, 2022’de de başkanlık koltuğuna oturan Hızır Aslıyüksek. Peki, Aslıyüksek’i başka nereden tanıyoruz? İlim Yayma Cemiyeti’ne ait vakfın sitesine giriyorum. Mütevelli heyetine bakıyorum. Başkan olarak Bilal Erdoğan’ı, üye olarak da Hızır Aslıyüksek’i görüyorum. Yani, İlim Yayma Cemiyeti lehinde karara imza atan Adli Tıp Kurumu’nun en başında İlim Yaymacı biri oturuyordu" diye yazmıştı.

Pehlivan, huzurevindeki yaşlı insanların evlerini kendilerine bağışlatmak için yoğun çaba sarf eden tarikatlar ve uzantıları olduğunu belirterek, "Maalesef ki sağlıklı karar yetisi olmayan o insanlar “cennet vaadiyle”, yani din istismar edilerek kandırılıyor. 14 Mayıs’ta neyi mi seçeceğiz? Bu kirli düzene devam mı, tamam mı?" ifadelerine yer vermişti.