Barış Pehlivan yazdı... AKP'de troll rahatsızlığı: 'Başımıza bela olacak'

21 Eylül 2022 Çarşamba, 08:40

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü "Süleyman Soylu trolleri" başlıklı yazısında AKP'de kendi yarattıkları trollere dair rahatsızlık olduğunu yazdı.

"Erdoğan’a gönülden bağlı, içeriyi bilen bir kaynağım anlattı" diyen Pehlivan, o kaynağın sözlerini şöyle aktardı:

“AK Parti’de kendi yarattıkları trollere dair rahatsızlık var. Örneğin, sevilmeyen bir trol hesabının tweet’ini paylaşması, sanılanın aksine kabinedeki bazı bakanları huzursuz ediyor. Zira ters tepiyor.”

"Konu konuyu açtı" diyen Pehlivan, kaynağının söylediklerini şöyle aktardı:

"AK Parti ile ilişkili üç-dört ayrı trol ekibi mevcut. En büyüğü İletişim Başkanlığı ile bağlantılı. Parti içinde bu trollere dair kırılma ise Mustafa Şentop olayıyla yaşandı. Ondan sonra ‘Bu hesaplar başımıza bela olacak’ diyenler ve uzak durmak isteyenler çoğaldı."

SÜLEYMAN SOYLU

"Trolleri konuşurken Süleyman Soylu’yu atlamak olmazdı" diyen Pehlivan, "AKP içinde Soylu’ya yakın olduğu bilinen web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına dair de bir rahatsızlık vardı" dedi.

Pehlivan şöyle devam etti:

"Öyle ki, Soylu’nun danışmanlığını da yapan akrabası C.D’nin bu siber şebekenin başında olduğu konuşuluyor. Onun koordinasyonunda üç ayrı “haber” sitesi ve onlarca sosyal medya hesabı Bakan Soylu için çalışıyor. O siteler ki her gün Süleyman Soylu propagandası yapıyor, Bakan’ın düşman gördüğü isimlere dair operasyon kokan metinleri paylaşıyor. Hatta üç ayrı sitede de aynı görseller, aynı başlıklar, aynı satırlar yayımlanıyor. Gün geliyor, hedef gösteren o yayınların muhatabı bazen parti içinden Metin Külünk, bazen Mehmet Metiner bazen de başka bir AKP’li kurmay dahi oluyor.

Sahi, Süleyman Soylu ne yapmaya çalışıyor? Gün gelir, AKP de biz de öğreniriz."