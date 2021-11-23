Barış Pehlivan yazdı: Hulusi Akar'a yanıt bile verilmemiş
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüşme talep ettiğini fakat ret yanıtı dahi verilmediğini ifade etti.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "Hulusi Akar’ı görmezden gelmişler" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Pehlivan bugünkü yazısında, iki ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkevi’nin açılışı için büyük bir heyetle gittiği ABD’de yaşananlara dikkat çekti.
Pehlivan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüşme talep ettiğini ancak herhangi bir olumlu veya olumsuz dönüşün yapılmadığını belirtti.
Pehlivan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:
Çok değil, iki ay önce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’den daha yeni dönmüştü.
Cuma namazı sonrası şöyle dedi: “ABD’de bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Daha önce hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım.”
Erdoğan Türkevi’nin açılışı için büyük bir heyetle gittiği ABD’den hayal kırıklığıyla dönmüş gibiydi. Tamam, randevusu yoktu da Biden ile görüşmedi. Tamam, ABD Başkanı ile buluşma ancak G20’ye nasip oldu. Tamam da farklı bir ton vardı Erdoğan’ın siteminde...
Nedeni konusunda fikir verebilecek bir iddia var.
Zira duydum ki Milli Savunma Bakanı’na büyük bir ayıp edilmiş. Yanıt bile verilmemiş.
Şunu demek istiyorum…
Türkevi için New York’ta bulunan heyet içinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da vardı.
Deniyor ki: Bakan Akar ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile de görüşmek için randevu talep etmiş. Ancak tam bir diplomatik nezaketsizlik örneği yaşanmış.
Hulusi Akar ve Lloyd James Austin
Böyle diyorum, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı’nın ABD’deki mevkidaşı ile görüşme talebini görmezden gelmişler.
Olumlu dönüşü geçtim, ret yanıtı dahi vermemişler.
Bu, eskiye oranla çok kritik bir eşik.
Acaba…
Ondan mıdır ki Bakan Akar, Austin ile ne zaman iletişime geçse “daha yakın işbirliği” çağrısında bulunuyor?
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