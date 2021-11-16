Barış Pehlivan yazdı: RTÜK'te "ana bacı kardeş" kadrosu

16 Kasım 2021 Salı, 09:32

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "46 kişi neye yardım ediyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısının ilk bölümünde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndaki (RTÜK) dikkat çeken ayrıntıya değindi. Pehlivan, RTÜK’te toplam sekiz daire başkanı ve 46 daire başkan yardımcısı olduğunu ifade etti.

"Yardımcısını hiç görmeyen daire başkanı var RTÜK’te!" diyen Pehlivan, "Bazılarının 11 bin lira maaş aldığı RTÜK’e hiç uğramadığını ve hatta başka devlet kurumlarında da kadrolarının olduğunu anlatıyorum." dedi.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bir süredir kulağıma geliyordu, meğer doğruymuş.

Halbuki şöyle büyüdük biz:

Bugün kafanıza göre işe gitmeseniz, yarın gideceğiniz bir işiniz olmayabilir.

Ama onların böyle bir derdi yok.

'Bana en çok izlediğin kanalı söyle, onu cezalandırayım' ilkesiyle hareket eden RTÜK’ü yazıyorum.

Can sıkıcı bir konu, rakamlarla okutmaya çalışayım.

Bakınız, RTÜK’te toplam sekiz daire başkanı var.

Peki, kaç daire başkan yardımcısı var, biliyor musunuz?

46!

Yani neredeyse her başkanın altı yardımcısı var.

Yine RTÜK’te işçiler hariç 600 memur görev yapıyor. Bu da demek oluyor ki her 13 personele bir daire başkan yardımcısı düşüyor.

RTÜK binası başkanın bulunduğu yer hariç beş kattan oluşuyor. Yani binanın her katına dokuz daire başkan yardımcısı denk geliyor.

Sahi, bu kadar daire başkan yardımcısı normal mi? Elbette değil.

Zaten böylesine yüksek sayıda atama Sayıştay’ın denetim raporuna da konu olmuş durumda.

Orada bile yazmayan vahim noktayı da söyleyeyim:

Yardımcısını hiç görmeyen daire başkanı var RTÜK’te!

Tekrarlıyorum: Başkanını tanımayan yardımcılardan, yardımcısını tanımayan başkanlardan söz ediyorum. Yani yolda karşılaşsalar selam veremezler.

Bazılarının 11 bin lira maaş aldığı RTÜK’e hiç uğramadığını ve hatta başka devlet kurumlarında da kadrolarının olduğunu anlatıyorum.

O halde soru basit: RTÜK Başkanı’nın kendisinin iki yardımcısı varken daire başkanlarına bu kadar çok sayıda yardımcı ataması ne anlama geliyor?

Yanıt için RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşcı’yı aradım.

Özetle şunları dedi:

'Hısım akrabaya kadro oluşturma çabasının bir yansıması bu. Bu atamalarda liyakat, birikim, deneyim gibi bir ölçüt de dikkate alınmadı, alınmıyor. Hani kadro olsa daha da atama yapacak RTÜK Başkanı. Ama kadro yok. Yani sanılmasın ki Başkan Ebubekir Şahin durdu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, görevinin eşe dosta kadro bulup iktidarı eleştirenlere ceza kesmek olmadığını anlaması, yasal ve anayasal görevlerini yapması gerekiyor.'

Taşcı’nın bu sözlerini dinlerken televizyonun sesi kısıktı, sonra açtım.

Düşündüm o 46 daire başkan yardımcısını…

O an canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izlemişler midir acaba?

Onun 'Liyakati esas alacağız, diye ahkâm kesenler belediye kadrolarını terör örgütünün uzantılarına peşkeş çektiler' sözünü duyunca “işte bu” diye alkışlamışlar mıdır evlerinde?

Sonra televizyonu kapatıp 'Ne olacak bu memleketin hali' diye uzaklara dalmışlar mıdır?

Benimki de fantezi işte!"