Barış Pehlivan yorumladı: Erdoğan aslında ne demek istedi?

18 Ekim 2021 Pazartesi, 10:24

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına gelen tepkileri değerlendiren Barış Pehlivan, "Hem Erdoğan hem de AKP yöneticileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru söylediğini dile getirmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "Sen bunu nasıl söylersin?" ifadeleri hakkında Pehlivan, "Bir anlamda kabul anlamına geliyor. Bürokratların gerçekten böyle şeyler yaptığını, devlet memurlarının illegal işlere boyun eğdiğinin kabulu anlamına geliyor. Erdoğan, sorulara yanıt verirken kağıttan okuması bana çarpıcı geldi" dedi.

Pehlivan şöyle devam etti:

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıt aslında Kılıçdaroğlu'na değildi. Bürokratlara seslendi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nın bu açıklamalarının devlet katlarında yankı bulacağını biliyordu. Erdoğan'da Kılıçdaroğlu'na çok sert açıklamalar yaparak aslında bürokratlarına 'sakın buna uymayın', 'biz sizi korumaya devam ederiz'in sözünü verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir oyun kuruyor. Oyunun zaten ne kadar iyi olduğunu da bütün AKP yönetiminin ve Erdoğan'ın verdiği yanıtta gizli olduğunu düşünüyorum.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum." notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin. Size bunu yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü, Sadi'nin dediği gibi; Zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır. Söylediklerimi özetlemem gerekirse; Türkiye Devleti yeniden halkın devleti olma yoluna girmiştir. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler, elbette ki hesap verecektir. TÜGVA benzeri vakıfların üzerine örttükleri devletin malları hazineye iade edilecektir. Sizler hala bu pislikten kendinizi sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın. Siz de şahit olun sevgili halkım."