Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’nde muhabirimiz Mehmet İnmez’e ödül!

01 Aralık 2022 Perşembe, 13:44

Haber için göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama 1994 yılında aramızdan ayrılan gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması’nda ödülleri sahiplerini buldu.

Jüri Başkanlığını Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in yaptığı değerlendirme toplantısında, Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, İzmir Kent TV, Haber Fotoğrafı dallarında birincilik ödülleri ve Hande Mumcu Özendirme ödülleri belirlendi.

İZMİR KENT HABERİ ÖDÜLLÜ CUMHURİYET GAZETESİ’NE

Seçici Kurul toplantısı sonucu ödül alan eserler şöyle belirlendi:

“İzmir Kent Haberi” dalında Cumhuriyet Gazetesi'nden Mehmet İnmez'in “TOKİ'den taşımalı komşu" haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Ege Telgraf Gazetesi’nde yayımlanan “Gazi'nin ilk heykelini dikme şerefi İzmir'e nail oldu” başlıklı haberi ile Feyyaz Tatar kazandı.

“Ulusal Haber” dalında Sözcü Gazetesi’nden Özgür Cebe'nin “Balmumu heykeli dikildi ama katillerin hepsi serbest” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Halk TV muhabiri Seyhan Avşar'ın “Bir aktrolün itirafları" haberi aldı.

“İzmir Kent TV Haberi” dalında Habertürk Televizyonu'ndan Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ile Mustafa Kemal Kiruk'un "Yurda köle olan Gazi" haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Anadolu Ajansı'ndan Halil Şahin ile Onur Fatih Doğan'ın "Yükseklik korkusuna rağmen rüzgar tribünü ve gökdelenlerde çalışıyor" haberi aldı.

“Haber Fotoğrafı” dalında Anadolu Ajansı'ndan Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Tatbikatın hava unsurları" başlıklı haberde yayımlanan fotoğrafı birinciliğe layık görüldü. Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Gazete Duvar'da “Kürtler uçuyor" başlıklı haberde yayımlanan fotoğrafıyla gazeteci Metin Yoksu kazandı.

BARIŞ SELÇUK KİMDİR?

21 Eylül 1961’de Aydın’da doğan Barış Selçuk, ilköğretimini 1972’de Anamur’da, ortaöğrenimini Eskişehir Devrim Ortaokulu’nda, liseyi Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1978 yılında girdiği Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. Askerliğini 1984-1986 yıllarında Kırklareli Piyade Alayı’nda Asteğmen olarak yaptı. 1986 yılında Yeni Asır Gazetesi’nde “ekonomi”, 1989–1990 yıllarında Günaydın Gazetesi’nde “politika”, 1991 yılında ise Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda “Parlamento muhabirliği” yaptı. 5 Ağustos 1994’te Tansu Çiller ve Murat Karayalçın’ın Giresun’da fındık taban fiyatını açıklamalarını izlemeye giderken, trafik kazasında, muhabir arkadaşı Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve araç sürücüsü ile yaşamını yitirdi.