Barış Terkoğlu anlattı: AKP'nin seçilmişleri yurtdışında nasıl okudu?

22 Şubat 2022 Salı, 19:06

Ravza Kavakçı Kan ve Merve Kavakçı, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) 2 milyon 161 bin lira burs alıp Amerika’ya gitti. Halkın parasıyla eğitim alan Kavakçı kardeşler, tezlerinde Atatürk’e hakaret etti. Ulu önderi, Diktatörler Benito Mussolini ve Adolf Hitler’le bir tutup “despot” dedikleri ortaya çıkmıştı.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Kavakçı ailesinin kamuya neden oldukları zararı ve yapılan işlemlerdeki usülsüzlükleri, Cumhuriyet TV'ye anlattı.

Kurumların yurtdışına kendi perosonelini gönderip eğitimler almasına karşı olmadığını belirten Terkoğlu, ''Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Metro A.Ş. isimli şirketi diyelim; bu kurum bir personelini, mühendisini daha iyi bir yetkinliğe sahip olması için eğitime gönderebilir'' ifadelerini kullandı.

Kişilerin eğitimden sonra kuruma dönüp çalışmasını gerektirecek düzenlemelerin olduğunu söyleyen Terkoğlu, bunun normal bir süreç olduğunu da aktardı.

15 Ağustos 2019'da Kavakçı ailesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olan ilişkilerini Cumhuriyet gazetesinde yazdığı için, Kavakçı ailesinin kendisini mahkemeye verdiğini ve sonrasında ailenin açıklama yaptığını söyleyen Terkoğlu, bu konunun istismar edildiğini anlattı.



"BURS İNSANLARI BULMAMIŞ; BU İNSANLAR GİDİP BURSU BULMUŞ"

Kavakçı'nın ABD'de kaldığı süreçte giderlerinin İBB tarafından karşılanacağının taahhüt edildiğini söyleyen Terkoğlu, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Ravza Kavakçı, Howards Üniversitesi'ne doktora bölümüne 24 Kasım 2008'de kabul ediliyor. 1 Aralık 2008'de İstanbul Ulaşım AŞ.'ye geçiyor. 16 Aralık 2008'de şirketin çalışanı oluyor. 23 Aralık 2008'de üniversiteye sponsorluk mektubu yazıyor.

Bu insanlar yüksek düzeyli çalışan bir personel oldukları maksadıyla gitmemişler. Bir okul bulmuşlar, 'Kabul aldık, İBB de paramızı versin' gibi bir durum olmuş. Neden Ravza Kavakçı? Neden başka bir çalışana burs verilmiyor? Ravza Kavakçı siyaset bilimi okumaya gitti, bunu okuyup döndüğü zaman bu bursu verdiği kuruma ne tür bir katkısı olabilir? Öte yandan burs insanları bulmamış; bu insanlar gidip bursu bulmuş.''