Barış Terkoğlu Cumhuriyet TV'de Türkiye'deki tarikat gerçeğini anlattı: 'Müridi Anayasa Mahkemesi üyesi mi?'

09 Aralık 2022 Cuma, 10:40

Birgün Gazetesi yazarı Timur Soykan İsmailağa cemaatiyle bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının altı yaşındayken cemaat üyesi Kadir İstekli ile “evlendirilerek” yıllarca istismara maruz bırakıldığını ortaya çıkardı.

Türkiye’de aktif 30 tarikat ve cemaat ile bunların 400 kolu bulunuyor. Bu yapılanmalarla organik bağı olan kişi sayısı 2,6 milyon ve bir milyon çocuğun da bu yapılanmaların elinde olduğu tahmin ediliyor. Cumhuriyet TV'de Ebru Birçak Edebali ile Günaydın programına katılan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu Türkiye'de tarikat gerçeğini anlattı.

Terkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu olaya münferit bir vaka gibi bakarsak hata yapmış oluruz. Birincisi ben yıllar bunların metinlerini okuyorum. Bu tarikatların ve cemaatlerin inanç öğretisinde çocuk yaşta evlilik, çok olağan bir şey... Hatırlayın Nureddin Yıldız, bakın o Yıldız'ın bugün Anayasa Mahkemesi üyesi olan bir müridi var, toplantılarına katılan... Ben onun ismini biliyorum, burada açıklamayacağım. O Nureddin Yıldız, '6-7 yaşında evlenilebilir, 3 yaşında çocuk kiloduyla amcalarının yanına çıkmamalıdır' diyen biri. Kendilerine göre, çocuk yaşta evliliği kimi dini kaideleri, yanlış bir şekilde bana sorarsanız, yorumlayarak bugüne uyarlayarak ve çocuk evliliklerinin önünü açıyorlar. "