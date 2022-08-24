Barış Terkoğlu duyurdu: 'Soylu burada FETÖ liderinin propagandasını yapıyor'

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 23:39

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Halk Tv'de Sözüm Var programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Hükümetle cemaat arasında, bir çatışma alanı ortaya konuluyor ise bu da yanlış olur. Burdan bir kavga çıkarmayalım, birbirimizi üzmeyelim, incitmeyelim" dediği, 23 Kasım 2013'teki konuşmasının şahsi internet sitesinde yayında olduğunu açıkladı.

Barış Terkoğlu, yazıya dikkat çekerek, "Süleyman Soylu burada FETÖ liderinin propagandasını yapıyor. Bunu yaparsanız yanlış yaparsınız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun, AKP Genel Başkan Yardımcısı olduğu 23 Kasım 2013 günü, Kütahya’da AKP Siyaset Akademisi’ndeki konuşması şahsi internet sitesinde yer alıyor.

Soylu, 2013 yılında dershanelerin kapatılması kararının ardından başlayan tartışmalarla ilgili olarak şunları söylüyor:

"Hükümetle cemaat arasında, bir çatışma alanı ortaya konuluyor ise bu da yanlış olur. Burdan bir kavga çıkarmayalım, birbirimizi üzmeyelim, incitmeyelim. Hele sosyal medyadaki rezillikleri görünce iğreniyorum. Bir taraftan sabahtan akşama kadar Sayın Başbakana, diğer yandan da gönlümüze sevgisi kapsamış hocaefendiye hakaretler bizi üzmektedir. Burada hükümet samimiyetle adım atmaktadır. Biz birlik ve beraberlikle bu noktaya geldik. Allah korusun eğer bunu zedelersek, bunu iyi yönetemezsek büyük bir felakete doğru gideriz. Bu proje, Türkiye’de gelecek nesil için iyi bir adımdır. Herkes bu adıma ehemmiyet vermeli, hükümetimize itimat etmelidir. Özellikle vazoyu çatlatmamakla beraber, herkes görevini yerine getirmelidir. Hükümetin önerdiği teknolojiye ayak uydurmalıyız, birbirmizi üzmeyelim. Birbirimizi rencide edecek, yaralayabilecek sözlerden çekinmeliyiz."