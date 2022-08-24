Barış Terkoğlu yazmıştı: İBB, Polis Okulu arazisindeki inşaatın ruhsatını iptal etti

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:09

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, CHP'nin yerel seçimden önce satışına karşı çıktığı Etiler'deki Polis Okulu Arazisi'nin, İBB'ye ait olan yüzde 53.2'lik payının, İBB yönetimi tarafından kasım ayında 85 milyon dolar zararla Yapı ve Yapı şirketine satıldığını yazmıştı.

Terkoğlu, "Süreci tersine çevirmenin de bir yolu var" diyerek atılması gereken adımı işaret edip "İmar planının iptali İBB’ye, inşaat ruhsatı iptali olanağı veriyor. İBB, hemen bunu yaparak inşaatı durdurabilir" demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bugün yaptığı yazılı açıklamada, imar planları iptal edilen Etiler Polis Okulu arazisindeki gökdelen inşaatının imar planlarının iptaline rağmen sürdüğünün belirlendiği, bu çerçevede projenin ruhsatının iptal edildiğini duyurdu.

İBB, bu çerçevede Beşiktaş Belediyesi'ne de bir yazı yazarak, ilçe sınırları içinde kalan söz konusu gökdelen inşaatı ile ilgili "durdurma işlemi" yapılmasını istedi.

İBB'den yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi;

"Webtapu belgesi incelendiğinde, 6 Aralık 2021 tarihinde söz konusu parselin mülkiyetinin “Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ne geçtiği anlaşılmıştır. 31 Mayıs 2022 tarihli Yapı ve Yapı İnşaat A. Ş. Dilekçesi ile bahse konu yere yeniden yapı ruhsatı düzenlenmesi talep edilmiştir.

15 Haziran 2022 tarihli KİPTAŞ yazısı ile bahse konu yere ait iksa ve yapı ruhsatlarında adı geçen teknik personellerin şantiye şefliği, fenni mesul sorumluluklarının istifaname nedeniyle sona erdiği bildirilmiştir.

Arazide yapılan incelemede kısmi iksa imalatı, hafriyat, temel ve bodrum kat seviyesinde inşai faaliyetlerin devam ettiği tespit edilerek “Arazi çalışması tespit formu” düzenlendi.

15 Ağustos 2022 tarihli Başkanlık Oluru ile plansız hale gelen ve Danıştay 6. Dairesinin 28.06.2021 tarih, ile de onandığı Başkanlığımızca düzenlenen ve fenni mesuliyetin üstlenilememesi nedeniyle hükümsüz hale gelen 27 Temmuz 2018 tarih 133 nolu iksa ruhsatının ve 01 Kasım 2018 tarihli yeni yapı ruhsatlarının iptal edilmesi uygun bulunmuştur.

15 Ağustos 2022 tarihinde iksa ve yeni yapı ruhsatları Başkanlığımızca iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."