Barış Terkoğlu, Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin gerekçesini açıkladı

19 Ekim 2021 Salı, 09:41

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, dün akşam katıldığı Halk TV canlı yayınında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretini değerlendirdi.

Erdoğan'ın Afrika ziyareti sonrası Türkiye'nin daha da yoksullaştığını belirten Terkoğlu, ziyaretin gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Cumhurbaşkanı Afrika'ya gidip geldikten sonra Türkiye kötü yönetildiği için daha da yoksullaştı. Yediği içtiği, benzini daha pahalı bir ülke oldu. Benzin istasyonlarında arabalar gece yarısı dizildiler. Bunları en son ne zaman görmüştük? Cumhurbaşkanlığı sitesinde Angola temasları dakika dakika veriliyor. Cumhurbaşkanı Angola'ya gidişini nasıl gerekçelendirmiş bir bakalım... 2020 yılı 177 buçuk milyon dolar olan ticaret hacmimiz, bu yılın 8. ayı itibariyle yaklaşık 132 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ziyaretinizde belirttiğimiz 500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz. Peki cumhurbaşkanı bunu kiminle yapacak? Onun da yanıtını veriyor. Ankara'da kabul ettiğimiz özel sektör temsilcilerimizden bazılarının Angolalı muhattaplarıyla ortaklık sözleşmelerini imzalamaları, karşılıklı yatırımların artmasına vesile olacaktır. Bu pek karşılıklı yatırım değil. Görülüyor ki cumhurbaşkanı Angola'ya da, Nijerya'ya da ve diğer ülkelere de, bir süredir siyasi iktidar tarafından palazlandırılmış iş adamlarına ihaleler içeride verilmekten tükendiği için Afrika'ya mümkünse ihale bulmak için gidiyor. Bu gezinin ana maksadı budur."