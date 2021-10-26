Barış Terkoğlu: "Geri adım atan ABD değil Erdoğan!"

26 Ekim 2021 Salı, 09:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “istenmeyen adam” ilan edilmesi talimatı verdiğini açıkladığı iş insanı Osman Kavala için çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçilikleri, dün bir açıklama yaptı. Büyükelçilikler, Viyana Sözleşmesi’nde yer alan “bulunulan ülkenin içişlerine karışılmamasını” düzenleyen maddeye bağlı olduklarını bildirdi.

"BÜYÜKELÇİLER GERİ ADIM ATTI"

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, "Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde 10 büyükelçi içişlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı." ifadesini kullandı.

"NEDEN GERİ ADIM ATTI ERDOĞAN?"

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Halktv'de Şirin Payzın ile Sözüm Var programına katıldı. Terkoğlu, gündemdeki "geri adım attı" ifadelerini değerlendirdi. "Geri adım atanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorum" diyen Terkoğlu, "Neden geri adım attı Erdoğan?" diye sordu.

Erdoğan'ın Dışişleri'ne "istenmeyen adam" talimatı verdikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanmayan talimat üzerinde duran Terkoğlu, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimatların gece yarısı çıkan Resmi Gazete'de uygulandığını gördük. Dışişleri iki gün boyunca ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı" dedi.

"ERDOĞAN'IN GERİ ADIM ATMASI İÇİN ÇARE ARANDI"

Terkoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Yabancı basını okuduk. Bize gelen böyle bir şey yok dediler. Aynı zamanda Abdülkadir Selvi'den Mehmet Barlas'a kadar "Aman sayın Cumhurbaşkanı öyle demek istemedi" tarzında ifadelerde bulundu. İki gün boyunca Cumhurbaşkanı'nın bu sözünden geri adım atması için çare arandı. Fiilen istenmeyen adam ilan ediyorumdan kriz bitti noktasına gelişte, geri adım bu ifadeyle birleştirilince de bu açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait.