Barış Terkoğlu hakim karşısında: Bu cübbeleri size Sabah gazetesi mi giydiriyor?

Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:25

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:25

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kamuoyunda "Ahmak Davası" olarak bilinen dava kapsamında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması devam ederken, mahkemenin ilk hakimi olan Hüseyin Zengin'in, eski Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafından İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vermesi için baskıya maruz kaldığı iddialarını köşesine taşıyan Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İsmail Uçar'a yönelik, "basın yoluyla iftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen davanın görülmesine devam edildi.



"KOLTUĞUN KOLAYLIĞIYLA DAVA AÇILIYOR"

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Barış Terkoğlu ile avukatı Enes Ermaner katıldı. Dava kapsamında ilk kez savunma yapan Terkoğlu, bir gazeteci olarak yargıyla ilgili çok sık yazı yazdığını, bu nedenle de çok sık yargılandığını belirterek, "Yazılarım içeriğinde hakaret, iftira veya saldırgan bir dil kullanmıyorum. Bu koltuklarda oturan kişiler, koltuğun kolaylığıyla bana çok çabuk dava açabiliyor. Bu dava da bu şekilde açıldı" dedi.

"İMA BİLE EDİLMİYOR"

Terkoğlu, iddianamede sadece Kasım 2022'ye ait iki yazısının yer aldığını kaydederek, bu yazılarında İsmail Uçar'ın adının hiç geçmediğini, hatta ima bile edilmediğini ifade etti. Ahmak davası hakkında bir belgesel hazırladığını belirten Terkoğlu, bu belgeselde kendisinin de bir gazeteci olarak konuştuğunu, belgesel yayınlandıktan sonra Hüseyin Zengin'in yakınında olan bir kaynağının kendisini arayarak iddiaları doğrularını anlattı.

"BU CÜBBEYİ SİZE SABAH GAZETESİ Mİ GİYDİRİYOR"

Kendisinin bir hakimi savunduğunu belirten Terkoğlu, söz konusu yazısından sonra iktidara yakın Sabah Gazetesi'nde Hüseyin Zengin hakkında, 'Bu adam FETÖ'cü, üniversitede FETÖ'cülerin evinde kaldı' gibi haberler yayınlandığını kaydederek, "Sabah Gazetesi 'bu hakim FETÖ'cü' dedi, FETÖ demek terör örgütü demek, 'bu hakim terörist' diyor. Bu savcılar sadece bizim savcılarımız mı? Ben hakimi savunuyorum, 'bu adam baskı altında' diyorum, bana dava açılıyor, hakim sürülüyor. Ama hakime 'terörist' diyenlere dava açılmıyor. Niye çünkü Sabah gazetesi. Bu cübbeyi size Sabah gazetesi mi giydirdi. HSK'yı aradım, 'Bu hakimle ilgili bir dosya geldi ama FETÖ iltisakıyla ilgili en ufak bir delil olmadığı için işlem yapılmadı' dediler. Bu konuyla ilgili bilirkişi raporu çıktı yazdım. Taraflar ne diyor onu yazdım, Ekrem İmamoğlu ne diyor onu yazdım. Ama savcı özellikle iddianameye koymuyor" diye konuştu.

"HAKİM MAHKEMEDE DİNLENİLSİN"

Barış Terkoğlu, "Eğer bir yargılama yapılacaksa hakim Hüseyin Zengin'in de ifadesi alınır. Türkiye'nin konuştuğu bir davada hakimin sürüldüğünü, baskı altına alındığını ve bunu çevresine anlattığını yazdım. Bir hakim bana demeç veremez, ama HSK çağırıp ifade isterse gidip konuşur. Hüseyin Zengin'in mahkemede dinlenilmesini istiyorum" dedi.

"İSMAİL UÇAR TANIK OLARAK DİNLENSİN"

İsmail Uçar'ın daha sonra HSK'ya dilekçe yazarak kendi yönettiği adliyede özellikle uyuşturucu dosyalarında para karşılığı kararlar verildiğini, tutuklu sanıkların para karşılığı serbest bırakıldığını yazdığını söyleyen Terkoğlu, "Bir gazeteci hakkında 'yargıyı etkiliyor' diye dava açan Başsavcı, 'benim yönettiğim adliyede para karşılığı kararlar alınıyor' dedi. HSK, 'ya siz gazeteciye bu iddialar nedeniyle dava açtınız, şimdi ise bunları söylüyorsunuz' diye bir dava açmadılar. Ben ceza alabilirim umurumda değil ama gerçeğin peşindeysek İsmail Uçar'ın tanık olarak dinlenmesini istiyorum. İsmail Uçar'ın HSK'ya yazdığı dilekçenin de mahkemece talep edilmesini, görmenizi istiyorum. Beraat çıkmış ceza çıkmış önemli değil ben yazdığım şeyin arkasındayım" dedi.

"YAZIDAN YAKLAŞIK BİR AY ÖNCE CANLI YAYINDA DİLE GETİRDİM"

Duruşmaya tanık olarak gelen gazeteci Murat Ağırel, Terkoğlu'nun davaya konu yazısından yaklaşık bir ay önce söz konusu yazıdaki iddiaları katıldığı bir programda canlı yayında sile getirdiğini belirterek, "Ben gazeteci olduğum için adliyeye sıkça gidiyorum. Ve Anadolu Adliyesi'ndeyken orada görevli sizler gibi kişilerden bunları öğrendim ve televizyonda dile getirdim. Hakim Samsun'a gönderildiğinde odasında elektrikler bile yoktu ben bunları da teyit edip dile getirdim. Nitekim Barış Terkoğlu'nun yazısından önce bu iddianameye konu iddialar hakkında İsmail Uçar'ın ismi basında dile getirilmişti. Uçar'ın HSK'ya gönderdiği, para karşılığı uyuşturucu davalrında kararlar verildiği ile ilgili dilekçe hakkında ben İsmail Uçar ile röportaj da yaptım. Kendisine sorduğum sorulara cevap verdi" dedi.

HSK'YA SORULACAK

Terkoğlu'nun savunmasının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme, HSK'ya müzekkere yazılarak davaya konu haber içeriğinde yer alan iddialar ve kişiler hakkında soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına karar vererek, duruşmayı 25 Şubat' erteledi.